Viven varios minutos de miedo niños rescatados de casa en llamas, en Mazatlán

Adaveira Valverde narra los momentos de terror que vivieron sus hijos antes de ser rescatados por su vecino

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Varios minutos de miedo vivieron dos niñas y un niño que fueron rescatados la tarde del pasado viernes de un domicilio en llamas en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de este puerto.

La señora Adaveira Valverde Castañeda recordó que cerca de las 15:30 horas su niña de un año de edad, se encontraba dormida en el cuarto de la vivienda ubicada en la calle San Miguel, y su hija de 3 años y su hijo de 4 también estaban comiendo en esa misma habitación que contaba con aire acondicionado y ella fue con una vecina a recoger un plato de comida y un pedazo de sandía que momentos antes le ofreció darle.

Al salir cerró la puerta del cuarto donde estaban sus hijos y también la puerta principal de la casa, por lo que no sabe cómo inició el fuego, pues nadie llegó y un niño de la misma colonia fue el que le gritó a un vecino que la vivienda se estaba quemando.

"La verdad no sabemos quién hizo el incendio porque la verdad cosa eléctrica no tenía junto con el colchón, porque fue el colchón que ardió, mi vecino venía de su trabajo a comer a su casa, un niño que le avisó que se estaba quemando la casa y él vino corriendo y se regresó de ahí para allá a traer la cubeta de agua que él tenía llena para vaciársela al colchón y que no se extendiera más el fuego, pero se extendió mucho porque como había muchas cosas, juguetes de plástico y todo eso se extendió el fuego para este lado (de lo que es la cocina)", continuó la señora Valverde Castañeda señalando los objetos y las partes de la casa dañados por el fuego.

"Él echó agua por la ventana y por la puerta y pues la verdad no sabemos qué fue ni qué pasó, nada, porque yo me fui y dejé la puerta cerrada, estaba cerrada y cuando nosotros llegamos a querer apagar la lumbre la puerta estaba abierta y nadie había venido".

Dijo que su vecino Juan Mendiola Galván, al participar en el rescate de sus hijos, sufrió lesiones por quemaduras en la cara y sus manos.

"Mi vecina me había hablado para que fuera por un plato de comida para los niños y un pedazo de sandía y yo fui, estábamos partiendo la sandía cuando escuchamos que mi vecino fue el que nos gritó que se estaba quemando la casa, ...no estuve ni 5 minutos allá (en la casa contigüa, de su vecina y esposa de Juan Mendiola), a ellos los dejé porque estaban comiendo y mi bebé estaba dormida", reiteró la señora Valverde Castañeda.

"El niño me dice que él se vio así (que algo raro pasaba) porque se apagó la tele, de que ya se había quemado el cable de la puerta, el fuego comenzó en el colchón, es la parte de la sala".

Dijo que el fuego quemó el colchón, un ropero en donde tenía la ropa de sus hijos y de ella, además dañó la parte de lo que es la cocina y el techo de la sala.

Como en esos momentos los niños estaban en el cuarto con aire acondicionado, al principio no se dieron cuenta de que inició el fuego hasta que comenzó a meterse el humo a donde se encontraban.

"Ellos dicen que se empezó a meter el humo y ellos ahí se quedaron, mi niña asustada, con miedo ahí se quedaron, ya no salieron ellos y llegó un señor en una moto que me quiso ayudar, bueno que me ayudó en quererse meter y se le fue la barda encima", recordó.

"Él quiso entrar por el patio de la casa de mi suegra y se le fueron los bloques en los pies y ya no quisimos que él se metiera, llegó un muchacho de aquí que también es mi vecino, él se quiso meter por aquí, pero la llama lo alcanzaba, así es que se metió por el patio trasero, llegó un vecino también de aquella calle que fue el que se metió a sacar a los niños".

Dijo que como el fuego era muy fuerte en la parte frontal de la vivienda, algunos vecinos quitaron en aparato de aire acondicionado que estaba en el cuarto donde se encontraban los niños y uno de ellos se metió para sacarlos por ese orificio hacia el patio trasero.

"El niño estaba sentado aquí y mis dos niñas estaban abrazadas en el sillón", mostró el lugar ante este diario, "ahí tenía yo el aire, ellos (los vecinos que participaron en el rescate) lo jalaron para atrás y se metió uno de mis vecinos y se los empezaron a pasar (a sus hijos) a la gente que estaba de aquel lado".

"La verdad yo me quedé bien paralizada, se me cerró el mundo, me quedé parada llorando, no supe cuándo los sacaron ahí porque los traían mis vecinas, la verdad no, gracias a Dios que no (que sus hijos no sufrieron afectaciones por quemaduras o humo), él único afectado fue mi vecino que se quemó su cara y sus manos".

La señora Adaveira agradeció a sus vecinos por rescatar sanos a sus dos hijas y a su hijo.

"De hecho me dijeron unos del DIF que van a venir para mandarles una despensa por agradecimiento por ser héroes de sacar a los niños, el martes van a venir", dio a conocer la señora.

Informó que el personal del DIF ya le llevó el domingo ropa para los niños, despensa, zapatos, juguetes y le va a llevar un colchón, pero dijo que aún requiere apoyo, lo cual lo agradecerá mucho.

Recordó que la casa donde ocurrió el incendio se la habían prestado, de hecho ya se iban a cambiar a otra vivienda ubicada en el mismo Fraccionamiento Santa Fe, porque les habían pedido la casa para arreglarla y utilizarla, y al momento del percance su esposo no se encontraba en la vivienda siniestrada porque andaba limpiando la casa donde se van a ir a vivir.

Valverde Castañeda reiteró que aunque sí necesita ayuda, ahorita prefiere que la apoyen para atender a su vecino Juan Mendiola Galván, quien resultó con quemaduras en cara y manos.

Actualmente el señor Mendiola Galván se encuentra internado en el Hospital General de Mazatlán para recibir la atención médica correspondiente.