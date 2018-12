Vivimos el inicio de una nueva Ã©poca: Enrique Murillo Rogers

45 Aniversario

Vivimos el inicio de una nueva época: Enrique Murillo Rogers

Para el presidente del Consejo de Administración de Noroeste, el periodismo atraviesa una época de cambio donde pierde el papel, pero el mundo digital ofrece un futuro sin límites

Ariel Noriega

Enrique Murillo Rogers llegó a la presidencia del Consejo de Administración de Noroeste en la época en que el periodismo perdía sus alas de papel y se disponía a navegar en un océano digital.

La primera palabra que retumbaba en el gremio era una estridente resonancia que repetía “crisis”, pero pronto descubrió que las oportunidades que ofrece el mundo digital no tienen límites.

“El secreto está en sobrevivir a la transición, los periódicos que sepan adaptarse al mundo digital les va a ir muy bien”, asegura Murillo Rogers.

Sin embargo, reconoce que no es fácil, la transición del mundo de papel al mundo digital es un terreno inexplorado, nadie, ni siquiera los grandes periódicos del mundo han encontrado un camino para pasar cómodamente de un mundo a otro.

Las grandes prensas del planeta sucumben ante la llegada de las pantallas líquidas, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las nuevas generaciones, el mundo se alista para mutar sin recetas ni fórmulas que aseguren una forma exitosa para llegar a la otra orilla.

Y si no fuera suficiente con los cambios tecnológicos, Noroeste vive los cambios políticos de México, el fin de una época, la de los grandes partidos tradicionales de centro y de derecha y la llegada de la izquierda.

Pase lo que pase, Murillo Rogers asegura que Noroeste sobrevivirá, independiente y preocupado por sus lectores, los mismos que lo leían en papel y que ahora reciben la información a través de sus dispositivos electrónicos.

El mundo es el límite

Las fronteras del periódico Noroeste que conoció Enrique Murillo Rogers, de niño, fueron físicas, iniciaban en Nayarit y terminaban en Sonora. Hoy el mundo virtual es infinito y Noroeste estará donde se encuentren sus lectores.

“Hay que adaptarnos, esa es la clave. Si sabemos hacerlo vamos a tener suscriptores en todo el mundo”, explica.

Murillo Rogers piensa en los sinaloenses que están en Chicago, en Los Ángeles, en todo el mundo. Gente que ama su tierra y quiere mantenerse enterada de lo que pasa en su municipio, algo que podrá hacer con sólo hacer un click.

“La era digital tiene un horizonte increíble”.

Sin embargo, su viaje por el futuro inmediato se detiene y recuerda que no hay recetas, que incluso los grandes periódicos del mundo lo están pasando mal.

En un mundo donde el impreso tiende a desaparecer no hay otra alternativa para el periodismo que entrar en el mundo digital, donde ya hay algunos ejemplos de éxito, donde recuerda el caso del The New York Times.

“No hay un manual que seguir, pero periódicos como el New York Times han conseguido un modelo exitoso, necesitamos tropicalizarlo”.

Para Murillo Rogers no hay más secretos que seguir en la mente del lector, darle información útil que le ayude a tomar decisiones, mantenerlo cerca de su tierra, ser parte de su vida cotidiana, igual que siempre, pero navegando en un océano digital.

Cambios políticos

Mientras el mundo se adentra en la era digital, México vive una época de cambios políticos constantes que iniciaron en el año 2000, con la llegada de un Presidente del PAN al poder y que continúan este año con la llegada de Morena a la Presidencia.

Para el presidente del Consejo de Administración los cambios políticos no deben afectar a Noroeste.

“A nosotros no nos afectan los cambios de Gobierno, nosotros estamos lejos de los gobiernos, su publicidad nunca ha sido muy importante dentro de nuestras páginas”, revela.

Para Murillo Rogers el cambio siempre es bueno para la sociedad y lo explica como resultado de los errores de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Este sexenio ayudó mucho para que se diera el ‘tsunami de Morena’. Qué bueno que la gente se atreve a votar en contra, el PAN no cumplió con las expectativas y ahora encontró una nueva esperanza”.

En Sinaloa, Murillo Rogers ve a políticos con una gran falta de amor por su tierra, lo que se traduce en sexenios perdidos.

“A los gobernadores les ha faltado que quieran más a Sinaloa”.

La falta de una ciudadanía crítica, que vigile y exija a sus gobernantes es otra de las claves que ve el hijo de uno de los fundadores de Noroeste como parte de un desequilibrio en la forma de conducir los destinos de Sinaloa.

“Los empresarios andan detrás de los políticos y tan corrupto es uno como el otro”.

Sin una ciudadanía vigilante y medios de comunicación críticos, Murillo Rogers ve difícil el futuro de los sinaloenses, pide una participación ciudadana más firme y comprometida.

La independencia como único camino

Una de las características fundamentales del quehacer periodístico de Editorial Noroeste es su independencia de cualquier poder, ya sea económico o político, un elemento que nunca ha sido ni será negociable.

Para el presidente del Consejo de Administración de Noroeste el futuro del diario es muy claro: podrán venir todas las crisis futuras, pero la independencia que nos caracteriza seguirá siendo nuestra marca.

“Primero cerramos el negocio que entendernos con algún gobierno, no hay otro camino que no sea la independencia de nuestra línea editorial”.

Para Murillo Rogers el trabajo de Noroeste es muy claro: ser un férreo vigilante de los gobiernos sinaloenses, los ojos y la voz de la ciudadanía.

“Somos una piedrota en el zapato de los gobiernos, lo malo es que esta lucha no se pueda cuantificar”.

Sin embargo, el empresario hace una comparación con otros estados, los que nos permite atestiguar el papel que ha conseguido jugar Noroeste en la defensa de los sinaloenses.

“Los políticos de Sinaloa no son tan bravos como los de otros estados, como en Veracruz, Chihuahua o Sonora porque saben que los estamos vigilando”.

Además de los grandes retos que implica la situación económica y la mudanza al mundo digital, Murillo Rogers menciona a las noticias falsas como otro de los retos a los que se enfrentan los periódicos de hoy.

En un mundo cambiante, donde sobrevivir ya es un triunfo, Murillo Rogers asegura que Noroeste seguirá siendo durante muchos años el periódico de los sinaloenses.