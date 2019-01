Vivir alternativamente no significa ser irresponsable: Dirty, rapero mazatleco

El artista sinaloense compartió sus experiencias y reflexiones ante los asistentes al evento Proyectos de Vida Alternativos

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Vestir conforme al manual, llegar a una hora exacta y tratar a la gente de forma política, no es la manera de vivir del rapero Dirty. Por decisión propia, el también stickerista y graffitero ha trabajado siempre en proyectos personales, alejado de las “grandes empresas”, a pesar de las críticas que eso le ha traído.

El integrante de Ruido Recio y ex colaborador de ‘69 Lokos’, grupo pionero del hip-hop en Sinaloa, estuvo presente este viernes en el conversatorio Proyectos de Vida Alternativos, compartiendo el micrófono con figuras como el muralista Dr. Feis, el youtuber Pitter, y el ex pandillero y ahora diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”.

Tras una serie de proyectos personales, como subirse a los camiones de Mazatlán a rappear durante un año, el ‘Dirty’ defiende la vida alternativa; sin embargo, asegura que esta manera de vivir no es sinónimo de “valer madre” sino que, al contrario, implica estudiar y trabajar más que cualquier profesionista.

“Si ustedes quieren ser doctores, está muy bien. O quieren ser licenciados en algo, está muy bien. Si eso quieren hacer, háganlo y aprovechen que si tú eres un doctor vas a ser una persona bien vista y vas a tener muchas alternativas… Pero si tú quieres ser una persona alternativa, tienes que estudiar más, tienes que trabajar más, tienes más obligaciones: no es que seas una persona irresponsable”, aseguró.

“Cuando yo empecé a rappear no había una escuela que enseñaran a rappear, no había una escuela donde me enseñaran graffiti. Eso yo lo tuve que buscar, tuve que leer, me metí a internet, revistas. Si tú te quieres dedicar a algo alternativo, tienes que trabajar y estudiar más: tienes que meterte eso en la cabeza”, manifestó.

A pesar de las críticas que puedan caer, el Dirty invitó a los asistentes a no tomarlas muy en serio, porque muchas veces suelen ser comentarios basados en desinformación y prejuicios.

“Viví un año rappeando en los camiones y me topé con gente que decía ‘¡Oh! ¡Este güey! ¡Es una persona bien irresponsable!’... Cuando tú empiezas a hacer algo diferente, la gente empieza a hacerse sus estereotipos. Entonces yo simplemente rappeaba en los camiones porque hubo un tiempo en el que estaba bien encerrado en mi trabajo, harto, y dije ‘Pues a mí me gusta mucho rappear, y no tengo acceso a estar tocando en todos lados, así que voy a rappear en los camones y voy a pedir dinero’”, expresó.

“Y me iba muy bien, la neta, ganaba muy bien. En unas cuatro horas yo creo que ganaba más que cualquier persona en su trabajo normal, pero tenía esos problemas de ‘¡Oh! Es que canta en los camiones, le ha de estar yendo bien mal. Pobrecito”, comentó.

Luego de haber creado H Studio, una tienda de ropa y material para graffiti, así como escuela de ‘breakdance’, ‘popping’ y ‘locking’; y luego de llegar a ser director de un proyecto del Instituto Municipal de la Juventud que se llamaba “Graffiti, el arte en las calles”, donde decoraban escuelas, panteones y cualquier lugar que estuviera dañado; el ‘Dirty’ actualmente está emprendiendo un nuevo proyecto de negocio.

“No me gusta estar en un negocio o en una empresa donde me digan cómo me vista, que tenga que llegar a cierta hora, que tenga que tratar a las personas de cierta manera. No me gusta esa forma tan cuadrada que tienen las empresas. Lo respeto, no estoy diciendo que esté mal, ni nada, pero a mí no me gusta: me empieza a enfermar, me empieza a cansar”.

“Empecé un negocio con una página que teníamos que se llama Graffiti Mazatlán. Ahorita tenemos una tienda en línea como con 100 mil seguidores, entre la página Ruido Recio y Graffiti Mazatlán... Tengo una línea de ropa que nosotros diseñamos y estampamos, y estamos trabajando en un estudio de grabación”, compartió.