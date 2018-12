Vivo un infierno, me estÃ¡n matando. Pido su intervenciÃ³n, Presidente AMLO: PadrÃ©s (AUDIO)

Vivo un infierno, me están matando. Pido su intervención, Presidente AMLO: Padrés (AUDIO)

Señor Presidente, estoy seguro que usted no permitirá las viejas prácticas del PRI. Elevo la voz porque estoy seguro de que usted no permitirá que los que quedan del viejo sistema me sigan amenazando. No permitirá que me sigan matando día a día, dijo el ex Gobernador de Sonora

MÉXICO._ Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, dijo que vive un infierno en prisión y le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Señor Presidente, estoy seguro que usted no permitirá las viejas prácticas del PRI. Elevo la voz porque estoy seguro de que usted no permitirá que los que quedan del viejo sistema me sigan amenazando. No permitirá que me sigan matando día a día. Elevo la voz para pedirle que me ayude. Señor Presidente, le pido que me ayude y que me den mi libertad”, dijo en una grabación que su familia entregó a Ciro Gómez Leyva.

Padres dijo que se le acusó de delitos que no cometió y que negaron su derecho a un debido proceso. “Yo decidí enfrentar las acusaciones, sin evadir la justicia, confiado plenamente en el sistema judicial”, aseguró.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%C3%9ALTIMAHORA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ÚLTIMAHORA</a> Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, nos hace llegar este mensaje en el que pide la ayuda del presidente López Obrador <a href="https://t.co/J6mvJFpUb6">https://t.co/J6mvJFpUb6</a></p>— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) <a href="https://twitter.com/CiroGomezL/status/1076679165556985856?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de diciembre de 2018</a></blockquote>

“Denuncio que me han negado mi derecho a un juicio imparcial. Soy un preso político. Vivo en el infierno en el que me tienen. Han acusado a mi familia y encarcelaron a mi hijo por más de 9 meses para presionarme a que yo acepte delitos que no cometí, y lo hicieron sin ninguna prueba. Querían que yo me implicara en delitos que no cometí. Presionaron y siguen presionando los jueces para que se me nieguen mis derechos, ya que hace más de un año he solicitado mi cambio de medida cautelar y me la siguen negando, aún cumpliendo con todo lo que marca la ley”, señaló.

Más temprano, el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que a Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo, ex gobernadores priistas, no se les trató igual que a Guillermo Padrés Elías, investigado por el delito de lavado de dinero.

“El Juez afecta los derechos de Guillermo Padrés al negarle la posibilidad de continuar su proceso en libertad, que es un beneficio establecido por la Ley. La justicia debe ser pronta y expedita para todos, la presunción de inocencia es un derecho constitucional”, dijo el vocero Fernando Herrera Ávila.

Añadió que el ex Gobernador de Sonora ya tiene colocado un brazalete, con lo que se cumple el postulado constitucional de que el acusado pueda presentarse ante el Juez las veces que sean necesarias.

Dijo que el Juez debe tomar en cuenta que Guillermo Padrés se presentó voluntariamente ante la autoridad, a fin responder sobre las acusaciones que se habían presentado en su contra, elemento que consideramos que debe ser considerado por el poder Judicial.

“Lleva dos años en prisión y siguen sin acreditarse los señalamientos en su contra”, indicó.

Herrera Ávila señaló que existe una importante diferencia con el trato que han recibido otros ex gobernadores, como los de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, que incluso lograron evadirse de la acción de la justicia.

“Acción Nacional siempre será vigilante del cumplimiento de la Ley y de la protección de los derechos humanos, por ello consideramos que en este caso el Juez está actuando en contra de los principios de legalidad y proporcionalidad y por tanto se debe resolver a favor de que Guillermo Padrés continúe su proceso en libertad”, concluyó el vocero.

Guillermo Padrés podrá continuar su proceso por presunto lavado de dinero en libertad, luego de que un juez federal le sustituyera la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares, entre las que se encuentra, el pago de una garantía de 40 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, determinó la posibilidad de que el ex funcionario pueda regresar a casa si además de la garantía económica, cumple con presentarse de forma periódica cada 15 días ante el juzgado federal que lleva su caso. Asimismo, tiene prohibido salir del país sin autorización y la obligación de portar un localizador electrónico.

El pasado 17 de agosto, Padrés Elías obtuvo la libertad por el delito que enfrenta de defraudación fiscal, a cambio del pago de una garantía de 100 millones de pesos, no podrá salir del país y deberá presentarse al juzgado para firmar cada semana en el libro de procesados.