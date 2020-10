Vizcarra no va en 2021

El ex Alcalde y ex candidato a la gubernatura reiteró la negativa a participar en otro proceso electoral

Karen Bravo

15/10/2020 | 12:35 AM

Jesús Vizcarra Calderón, ex Alcalde de Culiacán.

Jesús Vizcarra Calderón no quiere participar en el proceso electoral del 2021.

En la presentación del Plan Maestro del Campus Institucional de Salud Digna, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, fue abordado por la prensa para cuestionarlo sobre si le interesa participar como candidato, a lo que reiteró la negativa.

"No, yo lo único que estoy ayudando y uniéndome es a la sociedad, seguir ayudando en varios proyectos adicionales importantes y cómo ayudamos a la gente", expresó el ex Alcalde de Culiacán.

También fue cuestionado sobre cuál sería el perfil más idóneo y proyecto político adecuado para las siguientes elecciones, ante las consecuencias provocadas por la pandemia de Covid-19, ya que es un tema político-empresarial, pero Vizcarra Calderón se negó a opinar.

"En el tema de los sinaloenses, de las circunstancias, de los partidos, en eso no me voy a meter", atajó el también ex candidato a la gubernatura en 2010.

Pese a que ha tenido repetidas apariciones con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han hecho públicas a través de fotografías en redes sociales, Jesús Vizcarra descartó tener cercanía con él.

“Yo respeto al Presidente, respeto a los gobernadores, en algunos tengo mayor relación que con otros, no hay mayor cercanía, no hay mayor compromiso nada más que con la gente”, recalcó.

Jesús Vizcarra Calderón fue Presidente Municipal de Culiacán del 1 de enero de 2008 al 15 de febrero de 2010, cuando decidió buscar la Gubernatura de Sinaloa por el PRI, en las elecciones de ese año, las cuales perdió ante el candidato de la coalición formada por el PAN, PRD y Convergencia, Mario López Valdez.