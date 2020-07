Vladimir Guerrero Jr. se trasladarÃ¡ a la 1B a la defensa

TORONTO._ Lo inevitable va a pasar antes de lo esperado: Vladimir Guerrero Jr. se trasladará a la primera base.

El mánager de los Azulejos de Toronto, el puertorriqueño Charlie Montoyo, afirmó el viernes que la inicial será la principal posición defensiva del joven dominicano, quien también fungirá como bateador designado. Montoyo aún quiere mantener a Guerrero con amplias opciones, así que no descarta por completo partidos en la antesala para Guerrero Jr.

“Hemos venido hablando de eso desde los entrenamientos de primavera, antes de que se cerraran los campamentos. Él ya estaba fildeando rodados en la primera con el (coach de tercera, el boricua) Luis Rivera. Hablando con (el gerente general Ross Atkins) y con Vladdy, el mismo Vladdy se siente motivado para hacerlo”.

A largo plazo, es probable que Guerrero sea un inicialista, donde pasaría la mayor parte de su carrera, El joven de 21 años tiene algunas herramientas físicas para jugar en la tercera, pero unas cuantas buenas jugadas en la antesala en su año de novato no pudieron opacar sus deficiencias defensivas.

En la métrica Infield Outs Por Encima Del Promedio (OAA), o Outs En El Cuadro Por Encima Del Promedio, Guerrero tuvo -16 en el 2019, la peor cifra entre los 218 infielders calificados. Eso incluyó -10 ante batazos con los que tuvo que moverse hacia el plato desde la antesala. Guerrero tiene pies rápidos y un brazo bien fuerte, pero muchas veces tuvo problemas a la hora de balancearse y poner los pies en posición de tirar cuando tuvo que adelantarse a la bola.

Major development for Blue Jays: Vlad Guerrero Jr. will now focus on first base this spring per Charlie Montoyo

"He's going to focus on 1B and DH." Third will be an option, but not his main position anymore.