Vocero presidencial promete fondo público para apoyar trabajos de investigación periodística

Carlos Álvarez

Este jueves 7 de noviembre se llevó a cabo el Seminario Internacional Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas en América Latina, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU), y que reunió a expertos de la ONU, de ONGs, periodistas y del Gobierno mexicano.

El Seminario lo moderó la periodista Carmen Aristegui Flores, y participaron: Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México (ONUDH).

Además de Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Article 19 Mexico; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH); así como Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También, David Kaye, relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de Naciones Unidas; y el subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO, Moez Chakchouk; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.

Por parte del Gobierno de México estuvieron presentes: Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República.

Este funcionario federal rechazó durante la inauguración del Seminario, que el Gobierno de México estigmatice a los periodistas, y aseguró que se realizan esfuerzos "extraordinarios" para acabar con la violencia contra los comunicadores y se castigue a los responsables.

"Quiero hacer una precisión, porque en el debate público hay por lo menos un señalamiento, una reflexión, un tema sobre la estigmatización de los periodistas. Nosotros, como gobierno, no estigmatizamos ningún gremio, no estigmatizamos ninguna labor profesional por crítica que sea, por informativa que sea", enfatizó el vocero presidencial.

Ramírez Cuevas aseveró que lejos de una estigmatización, lo que hay es un debate acerca de los medios de comunicación y el Gobierno Federal sobre las posturas editoriales o de la información puntual que se genera a través de las conferencias de prensa matutinas presidenciales.

El funcionario federal consideró importante reiterar el compromiso del Gobierno de México a favor de los periodistas y de su libertad, y en ese sentido reconoció la obligación de preservar y proteger la labor de dicho gremio.

"Ese compromiso hacemos aquí, frente a la Unesco, frente a los periodistas mexicanos que merecen todo nuestro respeto, apoyo y esfuerzo para salvaguardar su libertad y derecho a trabajar libremente", dijo Ramírez Cuevas.

Dio a conocer la creación de un nuevo fondo, que estará administrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, junto con la Cancillería mexicana, con el objetivo de apoyar los trabajos de investigación periodística.

Asimismo, informó que en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se pondrá en marcha un programa para dar protección social a los reporteros que no cuentan con seguridad en materia de salud, los denominados "freelance".

En su discurso, Ramírez Cuevas resaltó que el Gobierno de México cree y está comprometido a cumplir las 104 recomendaciones que Naciones Unidas hizo para mejorar y fortalecer el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Periodistas.

Incluso, indicó que en México un mecanismo de dicha naturaleza, "desborda la capacidad institucional para el que estaba diseñada. Más de 600 activistas y 400 periodistas están acogidos", y el cual, según lo enfatizó, requiere mayores recursos, "como ha comprometido el presidente" Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, David Kaye indicó que el Seminario era "una reunión de urgencia", porque "no se puede ignorar la situación de ataques a periodistas y de impunidad" que prevalece en la región, y en México en particular, que es el país más peligroso para ejercer el periodismo, no obstante que ha reconocido la necesidad de medidas de protección, pero que "necesita más esfuerzos y más recursos".

"El panorama general sigue siendo muy preocupante, no solo por el número de ataques de periodistas y por la impunidad que prevalece", dijo Jan Jarab, quien expresó, además, su preocupación por la criminalización de periodistas y defensores por parte de funcionarios públicos, "el indebido uso de las demandas civiles exorbitantes para callar la participación pública".

El Seminario se llevó a cabo en apertura de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), y en el contexto de una visita a México de 17 organizaciones internacionales de sociedad civil enfocadas en libertad de expresión, con el propósito de pedir a las autoridades mexicanas más esfuerzos para luchar contra la impunidad.