Voces interiores les dictan a los escritores: Ramírez

La ganadora del Premio Binacional Valladolid a las Letras, en la categoría de Novela, comparte sus experiencias literarias en la FIL

Héctor Guardado

GUADALAJARA._ Leonor Ramírez coincide con los escritores en que una voz les dicta las ideas, las reacciones con las que van construyendo un mundo de palabras, con las que alimentan el universo de la literatura.

La autora llegó a la FIL de Guadalajara para presentar el libro ganador de la 15 edición del Premio Binacional Valladolid a las Letras, es un lugar sumamente peligroso para el bolsillo de una lectora compulsiva que necesita de las letras tanto como alimentarse diariamente.

“Creo que a los escritores nos domina una voz interior o muchas voces, permites que esas voces creen el mundo de tu imaginación, eso es la creación”, compartió.

“El personaje de mi novela Voces en el espejo, Inés, tiene una sensibilidad tan exquisita que es difícil de comprender, a ella el color de las nubes, los rayos del sol pueden abrumarla de emoción”.

Inés es una niña que es abandonada emocionalmente desde muy pequeña y tiene que construir y explicar el mundo que la rodea sin una guía.

“No hubo quién la guiara, no sabe por qué no están sus padres cerca indicándole el camino, sobre todo cuando hay un misterio o no tienes respuestas para lo que te está sucediendo”.

LOS FANTASMAS

“Mi interés literario por los fantasmas tiene que ver con el misterio de la muerte, que sucede a donde se va la energía que define la vida, puede convertirse en un fantasma, en un espíritu”, comentó.

“Crecí apegada a la familia de mi papá que vivía en Escuinapa, las hermanas de mi abuela nos cuidaban a mí y a mis hermanos cuando mis papás se iban de viaje, eran muy supersticiosas y vivían en medio de fantasmas, convivían con ellos, les hablaban. Era un mundo maravilloso que dejó huella en mi”.

Para Leonor Ramírez en la fe y en la racionalidad ,dependiendo del camino que cada quien decidió tomar, están las diferentes respuestas. Cada persona se explica el mundo desde perspectivas diferentes.

“Inés tarda en darse cuenta qué está pasando a su alrededor porque era una niña, su entendimiento del mundo parte de la magia del pueblo en el que vive”, dijo.

“Mis lecturas de fantasmas están marcadas por Edgar Alan Poe, Aura de Carlos Fuentes, pero no sé específicamente de dónde surge mi interés por ellos, creo que eran necesarios para esta historia”.

Escribir se vuelve una necesidad afectiva para muchos, ordenan su mundo a través de las palabras que tejen emociones y el mundo interior en un papel.

“Para mí escribir es una necesidad, lo hago desde niña en forma de cuentos y poemas, lo hacía sin ningún interés literario, simplemente para desahogar esa pulsión, cada que sueltas la pluma hay una reflexión, un cuestionamiento y por supuesto entiendes lo que te rodea, te explicas el mundo y al mismo tiempo vas entendiendo más cosas de ti mismo, y terminas entendiendo más a los demás”, platicó.

“La literatura, escribir les sirve a los escritores para construir un mundo, para cambiarlo, para hacerlo como él lo piensa. Estar dentro de otros mundos me resulta adictivo”.