FODEPAR

Voleibol de Playa podría desaparecer ante la falta de Fodepar

Entrenadores nacionales se sienten traicionados por Diputados

Noroeste / Redacción

El entrenador olímpico, Salvador González, externó su sentir ante la eminente desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, luego de que la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en reunión ordinaria, voto a favor de la desaparición de los fideicomisos.

El entrenador mazatleco aseguró que el crecimiento del voleibol, se ha dado en gran medida por el apoyo asignado mediante este fideicomiso al deportistas.

“El voleibol ha sido productivo como deporte nuevo, se han dado medallas en panamericanos, centroamericanos y clasificaciones a Juegos Olímpicos, esto ha mejorado y la desaparición de ésto (FODEPAR) da al traste porque los muchachos básicamente se sustentan de eso para su preparación.

“La forma de clasificación de nuestro deporte es vía Tour Mundial, al desaparecer el Fodepar, desaparece el voleibol de playa y todo lo que se ha hecho porque no se va a contar con los recursos, cuando se nos dijo que no iba a desaparecer”, explicó González.

El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) cuenta con el presupuesto para la beca vitalicia de 99 atletas olímpicos y 81 paralímpicos, además de ahí se otorga actualmente la beca para casi 300 deportistas convencionales y cerca de 50 atletas paralímpicos, y se da el apoyo a más de 200 entrenadores.

“Como entrenador me he dedicado a trabajar a Fodepar durante 24 años, desde el 96 en Conade, ahorita yo me quedo sin nada, lo hago porque me gusta, porque sé que hay un presupuesto para los muchachos que preparo, pero ya no tendría gente que se dedique a esto y mi labor termina.

“Lo que me queda es un trabajo a nivel estatal o un equipo extranjero, yo no hago antiguedad en Fodepar, no tenemos beneficios como trabajador, no tengo seguro social, ni de retito, solo más de 20 años y la ilusión de lo que se ha logrado”, declaró el entrenador.

El entrenador que ha acudido a Juegos Olímpicos desde Sidney, compartió que ha estado en contacto con entrenadores nacionales, quienes se sienten defraudados por la decisión de las máximas autoridades.

“Estamos en contacto por whatsapp (entrenadores nacionales), nos sentimos heridos con los Diputados porque hubo foros a través de zoom para defender el

fondo, gente profesional que expuso porqué el fideicomiso debía seguir protegiendo al deporte y lo importante para nuestro país, donde todos los diputados que nos oyeron dijeron que no iba a desaparecer.

“Creo que nos sentimos lastimados, defraudados, Amlo pide que el pueblo pida, el pueblo le pide apoyo y no hicieron caso, nos hicieron creer que nos iban a proteger, nos dijeron que van a seguir, pero estamos viendo que no es cierto”, señaló el entrenador de selección nacional.

A nivel nacional Fodepar brinda apoyo a ocho voleibolista y a un entrenador, de los cuales cuatro abandonarían el deporte de alto rendimiento de manera inmediata y por consiguiente su camino a la clasificación olímpica.

“Lombardo Ontiveros, Juan Virgen y Luis Rubio abandonarían el deporte, ya que ellos tiene familia, sería imposible para ellos seguir, nos dicen que los apoyos van a seguir, pero se van a cancelar en un camino a los Juegos Olímpicos a ocho meses.

“Fue bastante la fortaleza de cómo se unieron los deportistas a través de este foro y no valió, entonces donde estamos parados queremos que nos aclaren, cómo y cuándo se mantendrían estos recursos, ya tenemos las becas congeladas y se dicen que ya no se pagará”, explicó.

En Mazatlán se mantiene activa la escuela de voleibol a cargo de Salvador González, como entrenador nacional, donde la captación de deportistas para esta disciplina ha sido importante para todo el país.

“El voleibol de playa tiene problemas contando con presupuesto porque en ocasiones no lo otorgan, ahora sin Fodepar sería muy difícil.

“Viene gente y lo que más me pesa es que hay jóvenes que hemos ilusionado, que se les dijo que había un apoyo y podían hacer carrera estudiantil, con esto están desilusionados, preguntándose qué va a pasar”.

Se espera que este jueves 1 de octubre se celebre una reunión con autoridades nacionales y entrenadores.