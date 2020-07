Voleibolistas mazatlecos estÃ¡n a la expectativa con las fechas de los Juegos Nacionales Conade 2020

VOLEIBOL

Voleibolistas mazatlecos están a la expectativa con las fechas de los Juegos Nacionales Conade 2020

Varios jugadores porteños disputan este 2020 su último año para competir en este tipo de eventos

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Desmotiva a voleibolistas el que aún no se definan fechas para los Juegos Nacionales Conade, ya que algunos se encontraban en su último año para esta competencia.

Gregorio Hernández, entrenador del selectivo porteño que lograra la medalla de oro en la Olimpiada Estatal 2020, anunció que por lo menos seis jugadores se encontraban en su último año.

“Mazatlán tenía tiempo si lograr medalla de oro en un estatal de sala, este año se dio, el equipo estaba bien acoplado, de los 12 jugadores, seis están como pre seleccionados y creo que por lo menos cuatro estarán en la selección Sinaloa, de confirmarse el nacional.

“Los muchachos están desmotivados, algunos porque no tuvieron un reconocimiento municipal, otros porque este era su último año de este proceso y aún no se define si se llevará a cabo o no, otros era su primer año y estaban motivados, pero al final tendrán que esperar”, compartió el entrenador.

Los voleibolista lograron la presea dorada en la categoría Juvenil Superior Varonil, sin embargo, Hernández no formará parte del próximo ciclo de competencias.

“Fue algo motivante lograr esta medalla, tengo entendido que hace años no se dada, ojalá que se den los nacionales y los muchachos puedan concluir el proceso.

“De mi parte no estará en el siguiente ciclo, ya se anunció a los entrenadores de selecciones y no me encuentro en la lista, se me ha dicho que probablemente me tomen en cuenta como auxiliar, yo acepté estará este año, pero no pensaba ir más allá de los estatales por mi trabajo, entonces de igual forma para el próximo ciclo no sé si pueda por mis compromisos o si realmente me den un espacio, yo estoy muy tranquilo por esa medalla que le dimos a Mazatlán”, concluyó.

MEDALLAS EN OLIMPIADA ESTATAL DE VOLEIBOL

Sala

1 oro

1 bronce

Playa

1 plata

2 bronces