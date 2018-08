Voltea equipo de AMLO hacia El Mijis

El equipo del próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se acercó al diputado local electo; Tomaría en cuenta sus propuestas en seguridad

Janneth Aldecoa

CULIACÁN._ Las propuestas de Pedro Carrizales "El Mijis", podrían ser tomadas en cuenta por el equipo de Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública en México.

Durante su visita a Sinaloa, como parte de una gira de llamado a la no discriminación y a la pacificación nacional, el diputado local electo de San Luis Potosí, señaló que el equipo del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se acercó a él para integrar algunas de sus propuestas en materia de seguridad.

"Recibí un llamado del secretario particular de Alfonso Durazo. Me dijo que quería que fuera parte del equipo de transición. Han tenido una agenda apretada, también yo; ahorita estoy a la espera de que se me diga cómo vamos a trabajar, que es un proyecto de lo que hemos hecho en los últimos 15 años", explicó.

Aunque la invitación no se ha formalizado, indicó que ya definió los temas que propondría al próximo gobierno.

"Quieren que seamos del equipo de transición porque quieren que apoyemos con otra visión (a favor) de los jóvenes. Nos están vinculando. Saben que habría cosas en las que yo pueda diferir", indicó.

Enumeró que algunas de las propuestas tienen que ver con inclusión social, derechos humanos, la creación de corredores de paz, y la capacitación de policías, a fin de que sean más humanos y exista empatía con los ciudadanos.

Añadió que coincide en muchas propuestas de López Obrador y podría aportar con algunas iniciativas emprendidas anteriormente en San Luis Potosí, para elevarlas a nivel nacional.

"Sobre todo coincido en lo de 'becarios sí, sicarios no'. Nosotros no llevamos los estudios en la libreta, sino en la vivencia. Creo que por eso nos están llamando, porque creen que podremos influir de esa forma", dijo en entrevista con Noroeste.

Este acercamiento, indicó, sería con el equipo del próximo secretario de Seguridad Pública, con Alfonso Durazo.

Durante los encuentros que realizará en la Ciudad de México, indicó que se acompañará de personas "privilegiadas económicamente" y "personas marginadas" para generar empatía.

"Es para apoyar al proyecto de pacificación del país. Serán mesas de diálogo con estos contrastes".

Un día al Congreso, y el otro, a la Universidad

El Mijis dio a conocer que el próximo 14 de septiembre comenzará su trabajo como legislador del Congreso de San Luis Potosí, y un día después comenzará sus estudios de licenciatura.

En entrevista con Noroeste señaló que se inscribió en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) para cursar la Licenciatura en Derecho.

"No quise hacerlo por Internet, quise que fuera presencial, sentir el aroma de los libros, porque a pesar de que uno quisiera regresar el tiempo, pero quiero demostrar que, no estar preparado no ha sido un obstáculo en mi vida, pero también quiero que no piensen que ahí me quedé. Tampoco quiero que digan: mira ese bato, nada más tiene la prepa y es diputado", dijo.

Añadió que en tres años culminará sus estudios de licenciatura paralelo a su gestión como legislador.