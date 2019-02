Voluntarios de ProtecciÃ³n Civil confrontan a la Alcaldesa de Guasave

Voluntarios de Protección Civil confrontan a la Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López señala que tratan de imponerle a un director del instituto, lo cual no va a permitir

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Un grupo de voluntarios de Protección Civil de Guasave se manifestaron en el Palacio municipal y confrontaron a la Alcaldesa Aurelia Leal López, señalando que no los han tomado en cuenta en las acciones que ha emprendido el Gobierno Municipal.

Los manifestantes llegaron encabezados por José Ángel Ahumada López, quien en dos ocasiones ha dirigido Protección Civil, y fueron recibidos por la Presidenta Municipal y por Francisco Soto Sánchez, actual titular de la paramunicipal.

Ahumada López dijo que mediante una elección lo eligieron como coordinador de los grupos voluntarios de Protección Civil, sin embargo, no los tomaron en cuenta.

“No es una coordinación que andamos buscando, pero sí la aceptamos con respeto porque es el sentir del voluntariado y por eso estamos aquí, porque dicen que no somos nadie y queremos saber cuál es la razón por qué no se avanza o si definitivamente no seremos tomados en cuenta, somos arriba de 150”, manifestó.

La Alcaldesa aclaró que como voluntarios son bienvenidos si se quieren sumar al trabajo que se hace desde este instituto, pero sin percibir sueldo porque no hay recursos para pagarles.

“Dinero no hay, no van a estar dentro del presupuesto como anteriormente estaban, hoy no va a ser así”, subrayó, “todos los que quieran estar con nosotros van a estar, sin estar exigiendo, nada más apegarse a los reglamentos de Protección Civil”.

De parte del Ayuntamiento, agregó, les darán todas las facilidades que requieran para desempeñar su labor como voluntarios, como gasolina, alimentos en operativos especiales, pero estarán bajo las órdenes del director de la dependencia.

“Presupuesto no hay, no pretendan venir a estar como estaban antes, tenemos un director al que se le va a respetar y al que nosotros estamos avalando y vamos a respaldar en sus decisiones, si ustedes se quieren agregar son bienvenidos, nadie va a venir a imponer nada, Francisco es director les guste o no les guste”, sostuvo.

Soto Sánchez señaló que después de que Ahumada López fue elegido por los voluntarios como coordinador, llegó exigiendo que lo incluyeran en la nómina.

“Usted todo el tiempo llegó pidiendo nómina, hay testigos y hay audios”, le dijo, “y de las reuniones que hacía en el taller también tengo audios donde invita a no participar (en los operativos)”.

Ahumada López respondió que nunca han pretendido imponer a nadie en Protección Civil y que jamás ha exigido estar en nómina, pero el ser elegido por los voluntarios lo obliga a coordinarse con el director.

Enfrente del ex director de PC, la Presidenta Municipal reveló que durante el periodo de transición Ahumada López en varias ocasiones le exigió nombrarlo al frente de la dependencia porque de lo contrario habría problemas.

“Me encontré como 10 veces a José Ángel, ‘si no me ponen a mí va a haber problemas’, así me dijo varias veces, ‘te me voy a manifestar’, es tu problema, le dije. Me lo encontré en varios lugares, ‘queremos platicar porque yo quiero ser el de Protección Civil’, yo ya tengo propuesta y no me pueden imponer eso, te lo dije varias veces José Ángel”, sostuvo Leal López.

El señalamiento lo rechazó el aludido y al final se retiró con el grupo de manifestantes sin conseguir que la Alcaldesa modificara su postura.