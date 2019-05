Volver a CuliacÃ¡n es como regresar a casa, dice vocalista de Jesse & Joy

CONCIERTO

Volver a Culiacán es como regresar a casa, dice vocalista de Jesse & Joy

El dúo se presenta este jueves, a las 20:30 horas, en el Foro Tecate, dentro de la Temporada de Primavera SAS-Isic; prometen que será una gran fiesta

Nelly Sánchez

CULIACÁN._ Con sus más recientes éxitos, entre ellos Mañana es too late, que grabaron con el colombiano J. Balvin, este jueves se presenta el dueto mexicanos Jesse & Joy, a las 20:30 horas, en el Foro Tecate, dentro de la Temporada de Primavera SAS-Isic.

"Será un concierto bastante lindo, volver a Culiacán es casi como regresar a una casa de un familiar, donde sabes que hay una fiesta y se pone muy buena", dijo la vocalista del grupo, vía telefónica.

"Lo que pasa en las giras, es que van agregándose más canciones, se va transformando, como visitamos ciudades cercanas, tratamos de hacer el concierto lo más diferente para quien haya repetido, tenga una fiesta distinta, aunque de cualquier forma una fiesta no la puedes replicar tal cual".

Joy recordó que hace unos años estuvieron en esta ciudad y ahora vuelven con nuevas canciones.

"La gente nos ha recibido con los brazos abiertos y estamos súper contentos de volver, siempre que vamos nos quedamos con buen sabor de boca".

El dúo con J. Balvin

Comentó que vienen con un nuevo material, su tema más reciente Mañana es too late, que grabaron con J. Balvin, y todo surgió de manera espontánea con un resultado del que se sienten muy satisfechos.

"Nosotros somos de la idea de que las mejores cosas se dan de manera más espontánea, lo que no quiere decir que no planeemos, sino que hay sorpresas que se van sumando, como pasó con Mañana es too late, conocemos a J. Balvin de tiempo atrás, y nos encontramos en una entrega de premios, le mostramos la canción, que estaba lista para salir y se enamoró del tema, se sumó", dijo.

"Él es un querido amigo, nos vemos cuando tenemos tiempo y fue una colaboración muy bonita, la gente ha respondido, el tema tiene tres semanas de haber salido y tiene millones de visitas".

El tema, agregó, habla de cómo las personas planean, unas vacaciones, un verano, cualquier cosa, pero no nos damos cuenta que la vida se pasa y el momento es el presente porque el futuro es incierto.

"En el video hay muchos espejos, y ves el presente, creo que la canción es invitar a la gente a que viva el momento".

Música nueva con esencia

Este año Jesse & Joy celebran 14 años de trayectoria y recordó que cuando surgieron como grupo y lanzaron su primer canción ella tenía 15 años y Jesse 18.

"La manera como ves la vida, conforme van pasando los años, va cambiando. Este año estamos cumpliendo 14 de trayectoria, hemos tenido una gran fortuna, una gran dicha, de viajar por muchas partes del mundo, conocer gente de distintas culturas e ideologías, cada parte, cada persona, cada amigo hemos hecho se ha convertido en familia, y eso nos enriquece al crear", compartió

"Cuando hacemos música tratamos de encontrar esa línea delgada, y que la gente que ha seguido nuestra carrera por tantos años al escuchar música nueva, se sorprenda y que al mismo tiempo reconozca que somos nosotros y nos identifique".

Este año, agregó la cantante, ha sido de mucha creación, de mucho trabajo, publicaron Mañana es Too Late, terminaron de grabar disco y están emocionados y ansiosos por mostrar a su público ese material.

"Este es el disco que más emocionados nos tiene porque pudimos encapsular la individualidad que tenemos y al mismo tiempo, nunca deja de existir esa esencia, me parece fascinante, nos sentimos libres de arriesgar, evidentemente con muchos más miedos y muchas expectativas de cómo lo vayan a recibir, pero del tamaño que uno arriesga es el tamaño que uno gana".

Joy, quien actualmente está esperando a su bebé, se dijo feliz.

"Me siento muy contenta, muy feliz de esperar que la beba se 'cueza' a fuego lento, todo va marchando muy bien, estamos muy contentos".

BOLETOS

Aún hay boletos disponibles para este concierto y los pueden adquirir en la taquilla de Foro Tecate y en Casa SAS, a un costo desde 400 hasta 1,800 pesos. Informes en el teléfono 752 0027.