Vota e invita a votar, Petra Martínez, de 81 años - Noroeste

Vota e invita a votar, Petra Martínez, de 81 años

Sin importar los estragos que los años le han causado,acude a la casilla que le corresponde

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El paso de los años ha causado estragos en el físico de Maria Petra Martínez, quien a sus 81 años de edad se tiene que apoyar de un bastón y de sus familiares para caminar pero ni esto la detuvo para salir a votar en los comicios de este 2018.

Doña María Petra asegura que no siempre ha participado en las elecciones sin embargo en esta ocasión decidió salir a emitir el sufragio pese a su edad y sus problemas físicos.

“No muchos porque casi no me gustaba ir a votar, he ido varias veces pero para qué digo que he ido todos los años si no es cierto”, comentó.

Por último invitó a la sociedad, en especial a los jóvenes, a que participen en estos comicios electorales.

“Yo me siento bien de venir a votar e invito a todos los jóvenes y todas las personas en general a que vengan a votar”.