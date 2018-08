El Rosario

Vox Pópuli

Columna social

Rubén Quevedo

31/08/2018 | 03:00 AM

EL ROSARIO._ De último momento, nos enteramos que el certamen, en el que oficialmente representó a este mineral la simpática joven Adela Guadalupe Loya Moreno, y del que resultó triunfadora, no fue Señorita Gran Turismo México 2018, sino Miss Model, así nos lo dio a conocer el organizador local, Roberto Emanuel García Valenzuela.

“Hubo una pequeña confusión, la cual no tuvimos el tiempo de aclarar porque estábamos inmersos en lograr un buen evento y así fue. Ya estando en vísperas del inicio del concurso, me llamó Jorge Serna Cisneros, presidente del Grupo Miss Model Organization y ahí fue donde todos nos enteramos del legítimo nombre del certamen”, aclara García Valenzuela.

La lid de belleza y talento entre 19 jóvenes con atributos físicos relevantes y que buscan, sobre todo, resaltar la belleza del Estado que representan, se llevó a efecto el sábado en la sala principal de Plaza Sendero.

En el jurado se notó la participación de la modista, María Alicia Valdez Medina y del director del Museo Lola Beltrán, José Barbosa Espinoza.

La nueva poseedora de la corona Miss Model México 2018, adquirió el compromiso de representar al País en la competencia internacional, a desarrollarse en Cartagena, Colombia, en noviembre del año próximo, en el Miss Model World 2019. La organización local ya inició la ardua preparación con la hija de la maestra Adelita Moreno Cázares, quien se evidenció muy emocionada en esta etapa privilegiada que su hija está viviendo.

“Me siento muy agradecida con Dios por este regalo, no me lo esperaba y ahora no queda más que echarle todos los ‘kilos’ porque es un gran reto el que ella está por enfrentar”, expuso la maestra, en medio de un oasis de emociones, que le produce la llegada de este honroso título para su hija.

UN MISMO sentir es el que nos compartió el responsable de esta organización y que ha logrado otros créditos importantes para las mujeres bellas de El Rosario, el impulsor Roberto Emanuel García Valenzuela, quien aclaró que el concurso Señorita Sinaloa, al lado de Omar Corrales, lo seguirá desarrollando y es un evento totalmente independiente.

Fátima Álvarez Osuna, Lucy Álvarez Osuna, Lola Álvarez Osuna y Mariana Ibarra han sido ganadoras del concurso Señorita Sinaloa, cuyas riendas ha llevado García Valenzuela; hoy suma a su colección de reinas, el título nacional de Miss Model México 2018, con la pulcra participación de Adela Guadalupe Loya Moreno, lo que lo convierte en el Donald Trump rosarense, en cuanto a concursos de belleza se refiere… ¡Felicidades!

MULTIFELICITADOS POR arribar al 38 aniversario de haber unidos sus vidas, estuvieron los dichosos esposos, Manuel Orlando Pedraza Ibarra y Lidia Vizcarra de Pedraza. En la intimidad familiar, celebraron este acontecimiento con sus seres queridos, pero de igual forma, se permitieron irse solitos a realizar un brindis y celebrar la bendición de vida que Dios les ha patrocinado… ¡Enhorabuena!

CUMPLIÓ AÑOS el pequeño Rodrigo Valdez Apodaca y la calle 22 de diciembre notó la celebración de este extraordinario acontecimiento en la vida de Luis Rodolfo Valdéz Palazuelos y Cecy Apodaca de Valdez.

Sus pequeños Maximiliano y Elizabeth colaboraron muy entusiasmados en la preparación del ágape y a la hora de la cita, llegaron los mejores amigos de la familia, se instalaron en casa y la fiesta se realizó en medio de la alegría y el buen ánimo que imperó en la casona de los Valdez Apodaca de principio a fin… ¡Mandamos un saludo muy efusivo para Rodrigo, por estas líneas!

EL SIEMPRE amable y respetuoso ex Alcalde rosarense, don Luis Villegas Murguía, estuvo de manteles largos y se mostró muy alegre al participar en una reunión que le organizaron sus más allegados.

Sus 82 años de vida se anunciaron con enormes globos brillantes de helio que flotaba sobre la mesa, donde las anfitrionas, Chabelita Rivera de Grijalva, Lupita Durán Cañedo, Lolita González y Margarita Rendón Uribe, posaban muy cariñosas con el gran cómplice en sus hazañas sociales de gran impacto, desarrolladas en este terruño al que tanto aman… ¡Que Dios bendiga la vida de todos ellos y muy especialmente al festejado!

NANCY HUBBARD Collada, con sus dos preciosas pequeñas, de alas inquietas, Paloma y Ángela Orozco, emprendieron un viaje relámpago a la Sierra de Durango, a disfrutar del placer que ofrece el contacto directo con la madre naturaleza.

Las bondades de esta magnífica experiencia la quisieron compartir con su muy apreciado amigo, Octavio Hernández López, quien se animó a montar a caballo, chapotear en la gélida agua de la cascada, retar la tirolesa y recostarse en el bosque cubierto de pinos, al aire libre… ¡Llegaron con las pilas bien recargadas para continuar con la rutina con una bella sonrisa en sus rostros!

UNA GRAN fiesta se llevó a cabo el sábado, en el inmenso jardín de Clarita Muñoz, a la cual asistieron muchos chiquitines con regalo en mano en honor a María Isabel Sánchez Cortez, al cumplir el primer añito de vida.

La pequeña hijita de José Armando Sánchez Barrón y Rosario Isabel Cortez Benítez se convirtió en el centro de atención de familiares e invitados, al lucir disfrazada de la coqueta rantoncita, Mimí, del cuento de Disney. Toda la tarde estuvo de brazos en brazos de los invitados, que no perdieron la oportunidad de tomarse la foto con ella.

UNA DECORACIÓN increíble reinó en el lugar, los invitados todo el tiempo fueron abordados con exquisiteces que los anfitriones prepararon para ellos y al final, luego de la quiebra de las piñatas, la euforia del brincolín, los juegos, el banquete y los postres, los pequeños asistentes remataron con la repartición generosa de caramelos, obsequiados en originales dulceros.

ME RETIRO porque este espacio se ha agotado, pero antes mando una felicitación cariñosa para mi querida Bella Victoria Vargas Luna, quien fue presentada al templo, cumpliendo con los preceptos católicos en que se consagra a los hijos al Todopoderoso… Ahora sí es todo por ahora, los espero el próximo viernes, si Dios lo permite y usted también. Recuerde, esto es Vox Pópuli, la voz del pueblo.