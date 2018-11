El Rosario

Vox Pópuli

Lo que acontece en el ámbito social y local de El Rosario

Rubén Quevedo

EL ROSARIO._ Amigos lectores de gusto sensacional, les deseo tengan el mejor de los día. Luego de un poco de descanso a consecuencia de tanta actividad en las últimas fechas, nos dedicamos de nuevo a este quehacer que tanto nos apasiona.

Primero, les cuento que recién vivimos el Día de Muertos y saltaron a nuestra vista las más arraigadas tradiciones mexicanas. Por supuesto, que no nos quisimos perder de presentarles algunas de las imágenes que muy alegremente nos compartieron nuestros amables lectores.

Alison Ríos Hernández, en el Colegio El Rosario, viviendo las tradiciones mexicanas.

Muchos contentos y otros tristes, pero lo que sí es un hecho es que el Buen Fin ya se está celebrando, lo malo de esta circunstancia es que por un lado, los consumidores han descubierto que muchos empresarios “inflan” los precios para que la modificación causada por el descuento no les cause pérdidas, y por otro, a muchos trabajadores no se les paga el aguinaldo anticipado para poder gastar en las ofertas que se le antojen, así que clamamos urgentemente al Chapulín Colorado.

Recientemente celebró su día de días, la guapérrima maestra de danza, Adelita Moreno Cázares, motivo por el cual reunió a sus allegados en su residencia. Hasta allí se trasladaron sus cercanos amigos para prodigarle cariño y cantarle “Las mañanitas” en torno a los regalos y el embetunado, que disfrutaron como postre, luego de saborear el exquisito banquete que la festejada elaboró con sus propias manos.

Evidente felicidad reinó en el festejo, que presidió la guapa maestra de arte, Adelita Moreno.

En la reunión, estuvieron presentes, su mamá, Adelita Cázares de Moreno, al igual que Malú Cuessy, Alejandra Guzmán, Emmanuel García, Mar Gavilánez y Columba Lizárraga, entre muchos otros.

Quien también estuvo recientemente de manteles largos fue la simpática y muy querida, Janny Mendívil de Arámburo. Ella inició su grandioso festejo desde que abrió los ojos en el hogar que ha integrado exitosamente con su esposo, José Luis Arámburo, con quien ha procreó a sus vástagos, Alejandra y Alejandro.

Un año más de dichosa existencia, celebró Janny Mendívil de Arámburo.

Posteriormente, los atléticos elementos del Club de Crossfit, con el capitán Gabriel Aguiar, le cantaron las del Rey David y le obsequiaron un pastel por su onomástico. La celebración culminó con una cena, a la que asistieron sus selectos amigos y compartieron, como Dios manda, el pan y la sal.

De una manera súper original, la doctora Cristal López, recordó la fecha de su nacimiento con una fiesta tenebrosa celebrada en casa de su comadre, Petry Huerta de García.

A la velada, las invitadas llegaron con trajes de las protagonistas de películas terroríficas y antes de romper piñatas, hacer los brindis con gélidas bebidas, consumir las botanas y extasiar el paladar con el banquete preparado, también hicieron la pasarela para exhibir la felicidad de la cumpleañera con todos los amigos y conocido. ¡La festejada lució sensacional como “Maléfica”!

Con un festival de Halloween, ofreció los avances de su franco posicionamiento en la promoción de las artes, el experimentado coreógrafo, Enrique Palomera Olivo. Más de 40 alumnas en escena dieron vida a una noche tenebrosa, en la que seres sobrenaturales danzaban al compás de la música para extasiar al público, que los eligió una noche de sábado en este terruño con olor a mineral.

El coreógrafo, Enrique Palomera Olivo, junto a sus alumnas, el día del Festival de Halloween.

Palomera Olivo, se ha ganado al público rosarense por su profesionalismo y diversidad en el mundo de la coreografía, lograda con propuestas innovadoras, originales vestuarios y la enorme cantidad de bailarines, que es capaz de coordinar en una obra. Deseamos todo el éxito del mundo a este artista mazatleco, adoptado por los cacalotenses, cuyo manager es Juan José Pérez Ramírez, a quien saludamos en estas líneas con profundo respeto.

Por ahora, este espacio se ha agotado. Los espero con más el próximo viernes, si Dios lo permite y usted también. Recuerde, esto es Vox Pópuli, la voz del pueblo.