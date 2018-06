Voy a recomendar que nadie venga a Mazatlán, dice turista tras bloqueo - Noroeste

Voy a recomendar que nadie venga a Mazatlán, dice turista tras bloqueo

Los turistas finalmente fueron llevados en patrullas de Tránsito al aeropuerto

Belizario Reyes

Turistas afectados esta mañana por el bloqueo de taxistas a una van de Atamsa, aseguraron que no volverán a Mazatlán y recomendarán que no se viaje a este puerto.

"Ésta no es la manera de defender el trabajo, ésta no es la manera de captar a clientes, así se les va acabar el turismo, la verdad, estas personas no tienen respeto, no voy a regresar a Mazatlán", dijo una turista.

