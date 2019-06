Voy a una de las organizaciones más importantes del Pacífico: Jesús Fabela

El jardinero admite que el cambio de Venados a Tomateros lo tomó por sorpresa

CULIACÁN._ El nuevo miembro de Tomateros de Culiacán para la temporada 2019-20 de la Liga Mexicana del Pacifico, Jesús Fabela, se mostró contento por el hecho de pertenecer al equipo guinda.

El jardinero y velocista comentó que a pesar de que el movimiento le tomó por sorpresa, se siente motivado de llegar a un club tan importante como Tomateros.

“Es algo que uno no espera ya que tantos años que tiene en otra organización, a pesar de que sabemos que éstos son negocios al fin. Me marca el gerente de Mazatlán y me comunica que paso a Culiacán, es algo que me sorprende y a la vez también me motiva porque voy a una de las organizaciones más importantes del Pacífico, con más campeonatos, siento que me voy a exigir un poco más para dar mi máximo y mantenerme en ese equipo”, comentó.

El oriundo de Tijuana, Baja California, agregó que dará todo de sí ahora que vivirá la rivalidad del “clásico sinaloense” del otro lado de la moneda.

“Me tocó vivir muchas experiencias en Mazatlán contra Culiacán, me tocaron inauguraciones, series muy importantes, no me tocaron playoffs, pero yo creo que el ambiente que se vive cuando vas al Estadio de Culiacán es algo chingón, la gente como va y abuchea a los Venados, ahora me va a tocar vivirlo del otro lado y espero estar ahí y dar mi 100 por ciento siempre, todos los días y dejar mi corazón”, confesó.

Fabela, de 24 años de edad, destacó que trabajar bajo el mando de Benjamín Gil, mánager que ha guiado al equipo guinda hacia la conquista de los últimos dos títulos, es un orgullo para él.

“Estoy muy contento, primero que nada, y motivado por tener la directiva que es Culiacán, un mánager como Benjamín Gil que es Grandes Ligas, un ídolo para Baja California, viene siendo mi paisano, me tocó jugar en un Estadio en Tijuana que lleva su nombre y para mí es un orgullo compartir el dugout con él”, expresó.

Finalmente, dejó en claro que la Nación Guinda puede confiar en su desempeño con el equipo que la próxima temporada irá en búsqueda del decimosegundo campeonato en la historia de la franquicia.

“Yo creo que pueden esperar lo mejor de Jesús Fabela, primero que nada, mi entrega al 100 por ciento con el equipo, estar en el terreno de juego y así me tenga que partir la madre como se dice, ahí voy a estar, esté adentro o esté afuera siempre voy a apoyar a mi equipo y representando una playera tan importante”, concluyó.

