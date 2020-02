Vuelan los boletos gratis de J Balvin para la presentaciÃ³n en el Carnaval de MazatlÃ¡n 2020

Vuelan los boletos gratis de J Balvin para la presentación en el Carnaval de Mazatlán 2020

Entregan boletos gratuitos para los conciertos de las coronaciones de las soberanas del Carnaval en la Plazuela Repúblicad

Fernando Espinoza

MAZATLÁN.- De los boletos gratuitos que está repartiendo el Instituto de Cultura en Coordinación con el Ayuntamiento de Mazatlán, son los de la coronación de la Reina Infantil donde estará cantando J Balvin los que vuelan "como pan caliente".

Durante cuatro días se han repartido alrededor de 24 mil boletos gratuitos, seis mil cada día, la tarde de este jueves se realizó la entrega en la Plazuela República, una de las más tranquilas y ordenadas, donde los primeros boletos más solicitados por la gente porteña fueron los del cantante urbano.

Cabe recordar que solo se entregan dos boletos por persona, para una de las tres coronaciones, personal del Instituto de Cultura que realiza el reparto coincide en que los boletos para J Balvin se terminan en la primera hora de entrega, y que los solicitan desde jóvenes hasta adultos mayores.

"A mi me tocó estar en la mesa de entrega el día de ayer en Plaza Acaya, y en la primera hora ya arrancada la entrega se me acabaron los de J Balvin, son los que más pide la gente, al final me quedan los de Pepe Aguilar y Carlos Rivera y Yuri, y ahorita, por lo que he escuchado la gente está pidiendo más para J Balvin", dijo Javier Solis, quien es parte del personal del Instituto de Cultura que participa en las dinámicas de entrega de boletos.

La cola para la entrega inició en la explanada frente a Palacio Municipal avanzó por la banqueta de la Plazuela República dando vuelta por el quiosco, y se prolongó hasta rodear por completo las instalaciones del palacio. Varias personas estuvieron desde temprano en la mañana, traía bancos, sillas, paraguas, botellas de agua, muchos estudiantes con uniforme, y adultos mayores, quienes estuvieron custodiados por elementos de la guardia nacional para evitar disturvios como los que se presentaron en la entrega que se realizó en Plaza Ley del Mar.

Más boletos

Hoy a las 17:00 horas harán la entrega de boletos en el fraccionamiento Pradera Dorada, justo en el estacionamiento de la Bodega Aurrera. Los interesados deben presentar una copia de su credencial de elector.