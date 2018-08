CINE INFANTIL

Vuelve el osito Winnie Pooh a la pantalla grande

Desde los primeros minutos de este viernes,la película Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable llega desde el Bosque de los Cien Acres, a las salas de cine

Noroeste / Redacción

Un momento 'inolvidable' se vivirá a partir de los primeros minutos de este viernes en el cine con el estreno de Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable, el niño al que le encantaba aventurarse con un grupo de adorables y vivaces animales de peluche en el Bosque de los Cien Acres, que hoy ha crecido y perdido su rumbo.

De acuerdo a la publicación de la página en línea Vanguardia.com en este filme, los amigos de su infancia el famoso osito Winnie Pooh, Tigger, Igor y Conejo entrarán en su mundo para ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que aún lleva dentro.

Basada en los personajes de cuentos infantiles creados por Alan Alexander Milne, la historia ahora llega a una nueva cinta en acción real, es decir que sale de los clásicos dibujos animados, y se transporta a las calles de Londres con Ewan McGregor como protagonista.

Un Reencuentro Inolvidable

En este nuevo filme que se estrena los primeros minutos de este viernes, se verá a Christopher Robin, aquél niño inglés que vivía fascinantes aventuras con Winnie Pooh, y que ahora se ha convertido en un adulto, y quien ha olvidado de disfrutar la vida y se ha concentrado en trabajar y dejar a un lado a su familia.

“Christopher Robin: un Reencuentro Inolvidable” fue dirigida por el nominado a los Globo de Oro, Marc Forster, a partir de un libreto de Alex Ross Perry y la nominada a los Premios Óscar, Allison Schroeder.

La voz del osito de peluche más famoso del mundo, la actúa Jim Cummings, que también interpretó al Rey Tritón en La Sirenita, otra de las grandes producciones de Disney.

Más allá de impactar como siempre con los fantásticos efectos especiales de la casa productora, Winnie Pooh regresa con un halo de nostalgia para todos sus fanáticos, ya que desde niños hasta adultos, conocen a este divertido personaje, que siempre se presenta como un compañero peculiar, pero muy leal.

LA HISTORIA

Detrás de una gran historia, siempre habrá decenas de versiones diferentes. Hay muchas teorías sobre el nacimiento de Winnie Pooh, la más famosa se remonta a 1914, durante la Primera Guerra Mundial.

El soldado veterinario Harry Colebourn, decidió atravesar el Atlántico con una pequeña osa originaria de Winnipeg, Canadá, la entonces cachorra estuvo alrededor de cuatro meses con las tropas canadienses.

Originalmente, la osa tenía por nombre Winnipeg, pero luego se simplificó a Winnie. Cuando Colebourn fue informado que debía ir a combate en Francia, consideró que la travesía no iba a ser segura para la osa, por lo que decidió llevarla al Zoológico de Londres.

“Mi bisabuelo atravesó el Atlántico con una osa. Su intención era llevar a Winnie a casa con él al final de la guerra. Pero como todos sabemos, la guerra duró mucho más de lo que se podía imaginar. Cuando el conflicto acabó, creo que él se dio cuenta que ella ya tenía un nuevo hogar en el Zoológico de Londres”, le explicó Lindsay Mattick en una entrevista a la BBC.

En ese entonces, fue cuando Winnie conoció a Christopher Robin, el niño que se hizo famoso a través del libro de Alan Alexander Milne, desde entonces, una leyenda de la literatura infantil nació.

“Christopher Robin tenía un oso de peluche y le cambió el nombre que tenía por el de Winnie. Alan Alexander Milne se inspiró al ver al niño jugando con el oso Winnie y otros animales de peluche que tenían todo tipo de aventuras en el bosque detrás de la casa”, explicó Mattick.

NO ES LA PRIMERA

En 2017, se anunció el estreno de la cinta “Adiós Christopher Robin”, producida por Fox Searchlight Picture y llevada a la acción real, en ella se pudo ver la conmovedora historia de cómo su creador, A. A. Milne se inspiraba en su pequeño hijo para hacer un libro que les diera esperanza a las personas después de la guerra.

El filme fue dirigido por Simon Curtis, y contaba con el guión de Frank Cottrell Boyce y Simon Vaughan, además estuvo protagonizada por Domhnall Gleeson como Milne y Margot Robbie como su esposa.

A pesar de toda la producción, la cinta pasó prácticamente desapercibida, con 64 por ciento de aceptación de la crítica especializada en el sitio web Rotten Tomatoes, “Adiós Christopher Robin” se consideró un gran esfuerzo por equilibrar la tensión de la guerra y la maravilla infantil, al ofrece información valiosa sobre la oscuridad que ensombreció la creación de un cuento infantil tan clásico.

Tan sólo en Estados Unidos, el filme recaudó un millón 735 mil 251 dólares, con un presupuesto aún desconocido, pero lamentablemente fueron pocos los países donde la cinta vio la luz, entre ellos Australia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes y el Reino Unido.

PARA SABER

-Las historias cuentan que Christopher Robin y Winnie, tenían una gran amistad, pues cada vez que este muchacho iba a visitarla, el animal empezaba a bailar y a dar vueltas para captar su atención.

-Christopher Milne tenía un oso de peluche en casa al que llamaba Edward, pero cuando conoció a Winnie, le cambió el nombre al instante.

-El Bosque de los Cien Acres, en donde se desarrolla la historia, está ubicado en el condado de Sussex, al sur de Inglaterra.

-Los peluches originales de Christopher Robin, se han conservado intactos y se exponen en la Librería Pública de Nueva York.

- La entrada del internado de Christopher Robin fue filmada en el Hospital Real de Chelsea, ubicado en Nueva York y famoso por tener huéspedes célebres.

- La producción fue especialmente consciente para grabar en el bosque y no lastimar ni aplastar ningún árbol. Colocó advertencias para indicar al equipo de por dónde (y por dónde no) caminar.

- Marc Forster estudió cada trazo de acuarela de E.H. Shepard y utilizó peluches viejos para dar la sensación de antigüedad. Ni Pooh ni Christopher Robin podían verse igual que hace 20 años.

- Desde hace 15 años, el productor ejecutivo de Disney de aquel entonces, Brigham Taylor, creyó que sería una estupenda idea retomar personajes clásicos como Winnie Pooh para llevarlos a la pantalla grande. Sentirse identificado con el osito con la pancita de fuera es muy fácil por su simplicidad, las responsabilidades a las que se le dificulta responder, la cotidianidad que nos aleja de nuestros seres queridos y la decisión de retomar lo bueno de nuestro pasado.

- Grabaron con cámaras portátiles para que el movimiento de los peluches fuera más creíble.

- El compositor dos veces ganador del Óscar y su difunto hermano, Robert B. Sherman, quien falleció en 2012, escribieron la música y la letra de la mayoría de las películas animadas de Winnie the Pooh y sus amigos distribuidas por Disney.

- Winnie the Pooh apareció por primera vez en 1924, junto a Christopher Robin, siendo los personajes principales de un cuento del inglés A.A. Milne titulado When We Were Very Young.