Vuelven Will Smith y Martin Lawrence mÃ¡s rebeldes que nunca

ESTRENO

Vuelven Will Smith y Martin Lawrence más rebeldes que nunca

Este viernes se estrena la tercera entrega de la saga que lleva por nombre esta vez Bad Boys For Lif3

Leopoldo Medina

Bastó una fotografía en Instagram para que los millones de fans se volvieran "locos" de la emoción, los chicos malos Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnnet (Martin Lawrence), están de regreso en la tercera entrega de la saga, ahora llamada Bad Boys for Lif3 que se estrena este viernes.

Tras el éxito que obtuvo la segunda parte, cuyo antagonista fue Jordi Mollá, los 'policías rebeldes' se juntarán nuevamente para luchar contra el crimen, estrenándose este viernes en todo México.

Bad Boys For Lif3 está bajo la dirección de los marroquís Adil Arbi y Bilall Falla, dichos directores son conocidos por filmes como Black (2015), Gangsta (2018) and Broeders (2011), The big six, Mediterránea y muchos más, mientras que el guión está a cargo de Joe Carnahan, Peter Craig y Chris Bremmer.

El elenco de la tercera entrega lo conforman también Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Charles Melton y Joe Pantoliano, quien retoma su papel de las dos primeras películas como el 'Capitán Howard'.

Cronología de los chicos malos

1995 fue la primera vez que se conoció a los "Dos policías rebeldes", Marcus Burnett y Mike Lowrey, dos amigos detectives de la División de Narcóticos del Departamento de Policía de Miami-Dade.

En esta primera entrega la trama gira en torno a un depósito de heroína valorado en 100 millones de dólares que es robado del mismísimo depósito de la policía.

El caso le será asignado a los agentes Burnett y Lowery, una pareja muy peculiar por los métodos que utilizan. La única pista que tienen para comenzar es la de una testigo que les ayudará a identificar a los atracadores, y a la que tendrán que proteger, intercambiando personalidades en el proceso.

Para muchos, esta fue una película en la que la dupla de Will Smith y Martin Lawrence dio el toque divertido al filme, mientras que para otros fue entretenida, pero al mismo tiempo insulsa, sexista y ruidosa.

Dicho filme fue dirigido por el estadounidense Michael Bay, conocido por dirigir y producir películas de acción de gran presupuesto caracterizadas por su corte rápido y el uso extensivo de efectos especiales, incluyendo frecuentemente explosiones.

Entre las películas que se destacan de Bay están Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001), La isla (2005), y la franquicia de Transformers desde el 2007 a la fecha.

PARA SABER

Cabe señalar que con Bad Boys, Michael Bay debutó como director, y gracias al éxito de este título, afianzó su carrera consolidándose como cineasta. El filme tuvo un presupuesto de 19 mdd y logró recaudar en taquilla más de 141.4 mdd.

ESPERADA SECUELA

Tuvieron que pasar ocho años para que en el 2003 llegara una segunda entrega, una vez más protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, dirigida de nuevo por Michael Bay, esta vez con una producción que rebasó los 130 mdd.

Juntos de nuevo, Burnett y Lowrey combatirán al crimen, investigando al narcotraficante llamado Johnny Tapia (Jordi Mollá), un ambicioso barón de la droga dispuesto a todo por inundar Miami con un nuevo veneno y hacer crecer su imperio. Una conspiración mortal se cierne sobre Estados Unidos y tiene como objetivo monopolizar el mercado de los narcóticos de la ciudad asesinando y deshaciéndose de todo aquel que se cruce en su camino.

CURIOSIDADES