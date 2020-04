‘Waka Waka’, de Shakira, se convierte en himno de doctores, enfermeras y policías por Covid-19

El video ha logrado cautivar el corazón de muchos, porque como dice la canción, todos ellos están ‘on the front line’ combatiendo el virus en hospitales y calles…

Ciudad de México (SinEmbargo).- Shakira compartió un video en Tik Tok que ha llegado al corazón de muchos. En éste aparecen doctores, enfermeras, policías, muchos de los que están en la primera línea combatiendo el coronavirus, que al parecer están inspirados por el himno del mundial de futbol del año 2010.

En los primeros segundos del vídeo aparentemente todos los que en éste aparecen cantan la primera estrofa de “Waka Waka”:

“You’re a good soldier Choosing your battles Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You’re on the front line Everyone’s watching You know it’s serious we’re getting closer, this isn’t over”.

“Estos videos son increíbles y me siento tan honrada de que esta canción mía, que ahora es suya, puede ser tan estimulante en tiempos tan difíciles. ¡Gracias héroes de primera línea por todo lo que están haciendo!”, escribió la colombiana en Instagram, en donde también compartió la reproducción que ya supera el millón de vistas.

La publicación de Shakira forma parte de una compilación de videos que están en Tik Tok en donde doctores, enfermeras, policías y socorristas han tomado “Waka Waka” como un himno de batalla y motivación.

Shakira vive en Barcelona, España, país que fue duramente atacado por el coronavirus, Covid-19, por esta razón ella fue una de las primeras celebridades en crear consciencia a través de sus redes sociales, recalcando que el distanciamiento social era una necesidad que debía cumplirse con la finalidad de protegerse así mismo, tanto como a todos los que amamos.

Aquí la canción que animó también el mundial que se llevó a cabo en África en el año 2010.