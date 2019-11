Walmart, Soriana y Willys, entre las tiendas con menos interÃ©s de abatir plÃ¡stico en MÃ©xico, acusan

Walmart, Soriana y Willys, entre las tiendas con menos interés de abatir plástico en México, acusan

Es ‘desalentador’ el compromiso de los supermercados en acciones para reducir el uso y desecho del plástico en los productos que venden en México. La Misión (2), Abarrotes Dunosusa (2.4), Super Willys (2.9), Walmart (3.7), Soriana (3.9), Aramburo (4) y Super Doña (4) obtuvieron calificación ‘mala’ o insuficiente en un ranking realizado este año por Greenpeace México. En el Senado, se encuentran pendientes dos iniciativas respecto al trato de residuos

Ciudad de México (SinEmbargo).– En la entrada, en cada pasillo y en las cajas, los supermercados de México ponen a disposición de los consumidores productos hechos o empaquetados con plásticos de un solo uso. Más allá de la bolsa reutilizable, La Misión (2), Abarrotes Dunosusa (2.4), Super Willys (2.9), Walmart (3.7), Soriana (3.9), Aramburo (4) y Super Doña (4) obtuvieron calificación “mala” o insuficiente” en las acciones para reducir el uso de este material contaminante, revela el “Ranking de supermercados según su huella plástica 2019” de Greenpeace México.

Sobre el compromiso con la transparencia hacia los consumidores mexicanos, la organización civil aclaró que de las 32 cadenas contactadas, 17 supermercados decidieron no responder el cuestionario de 10 preguntas con puntaje cada una, entre ellos, Chedraui, Waldo’s, La Comer y Costco.

Los 10 supermercados que respondieron obtuvieron una puntuación “baja y reprobatoria” (menor a 5 puntos sobre 10), y únicamente aquellos en las dos primeras posiciones, Super Kompras (6.5) y The Green Corner (6.3), obtuvieron una nota “aprobatoria” (superior a 6 puntos sobre 10), pero “no satisfactoria”.

“Muestra que el panorama de los supermercados en México en relación al uso de plásticos de un solo uso es desalentador, dado que la mayoría de ellos no cuentan con una medición de su huella plástica (no saben o no desean hacer transparente la cantidad de plástico que utilizan y desechan)”, concluye el ranking de Greenpeace de México, coordinado por Ornela Garelli Ríos.

“En México se producen 7 millones de toneladas de plástico al año, 48 por ciento de las cuales se utiliza para la producción de envases y embalajes de un solo uso, es decir, que se utilizarán únicamente por un par de minutos o un par de veces y serán desechados. Muchos de ellos son reciclables, pero no necesariamente serán reciclados, dado que la capacidad real de reciclaje en México del total de los residuos valorizables llega apenas al 6.07 por ciento”, afirma el informe.

El resto termina en rellenos sanitarios o el mar. Un reciente estudio de Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica encontró microplásticos en los estómagos del 20 por ciento de los peces muestreados en el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe mexicano, peces de importancia comercial que consumimos los mexicanos.

Sin embargo, en el marco de la cultura del usar y tirar, Greenpeace México determinó basado en los resultados del ranking que la gran mayoría de las medidas que están tomando los supers para hacerle frente son “cosméticas”, es decir, se enmarcan dentro de las falsas soluciones. Otros supermercados, particularmente algunos locales con número reducido de sucursales, “incluso carecen de alguna medida más allá de la promoción de la bolsa reutilizable”.

Además de que los sistemas de reciclaje no tienen la capacidad para reciclar todo el plástico que se produce, principalmente desde la década de los 50, el excesivo uso de los empaques de papel o cartón contribuiría a intensificar el problema de la deforestación y aceleraría el cambio climático, y los plásticos biodegradables compostables se degradan solo en condiciones de humedad o altas temperaturas, y pueden desintegrarse en pequeños fragmentos que son una amenaza para la fauna marina, advierte la organización civil sobre las “falsas soluciones”.

“Los supermercados de México, sin importar su número de sucursales, deben ser cada vez más conscientes del importante papel que tienen en la reducción real del uso de plásticos y por tanto en poner freno a la contaminación plástica actual”, llamó.

Por ejemplo, en invertir en envases reutilizables, recargables, retornables en sus marcas propias y en panadería o frutas y verduras; impulsar nuevos sistemas de distribución de sus productos, como en la ampliación de la oferta de productos a granel; y en colocar dispensadores para productos como champús, cremas corporales, jabones líquidos, productos de limpieza, del hogar y bebidas. También en exigir a los productores que les surten que también establezcan medidas similares.

LAS DOS INICIATIVAS EN EL SENADO

El informe de Greenpeace México llama a los legisladores mexicanos a nivel federal y estatal a regular el manejo de los desechos plásticos que se generan, para que la adopción de mayores medidas para su reducción sea Ley y no “una decisión discrecional que ha llevado a la inacción”, y a los niveles actuales de contaminación plástica.

En la Comisión de Medio Ambiente del Senado se presentó el 22 de octubre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, encabezada por el Senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Es apoyada por el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, Ricardo Monreal Ávila, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Vanessa Rubio Márquez, Sylvana Beltrones Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu, Carlos Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villegas, Armando Guadiana Tijerina, Juan Zepeda Hernández, Xóchitl Gálvez Ruiz, entre otros.

Miguel Rivas, de Oceános sin Plásticos de Greenpeace México, advirtió en este diario que esta iniciativa impulsa el reciclaje y más educación a la población sin considerar el papel de las industrias en la producción y uso del plástico.

Además, 11 Senadores presentaron este 5 de noviembre otra propuesta en la Comisión de Medio Ambiente basada en recomendaciones de la Alianza México Sin Plástico. Esta sí incluye la responsabilidad extendida al productor, así como la eliminación de plásticos de un solo uso a través de la homologación en las entidades; y ecoetiquetados que informen a los consumidores sobre los impactos negativos en el ambiente que tienen los productos y la forma correcta de desecharlos.

Sobre el reciclaje, propone incentivos que permitan desarrollar esta actividad de manera social e integrada, prohibir la incineración de envases, empaques y embalajes que puedan integrarse a cadenas de reciclaje eficientes, y promover la migración a esquemas de reusabilidad y retornabilidad. También plantea la obligatoriedad de la separación de los residuos desde el origen para facilitar el reciclaje.

La iniciativa que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos es impulsada por los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Xóchitl Gálvez Ruiz, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Samuel García Sepúlveda, entre otros de diferentes partidos.

AQUÍ EL CUESTIONARIO PARA SUPERMERCADOS

1. ¿Su cadena de supermercados posee una hoja de ruta (un plan) con fechas y acciones concretas a desarrollar para reducir los plásticos de un solo uso de sus productos y establecimientos mediante la eliminación progresiva de los mismos?

2. ¿Su cadena de supermercados posee planes para invertir en envases reutilizables y en nuevos sistemas de distribución de productos que permitan reducir la cantidad de envases de un solo uso empleados para sus productos?

3. ¿Su cadena de supermercados se basa en estrategias que van más allá del reciclaje para resolver el problema (contaminación por plásticos)? ¿Qué estrategias desarrolla o planea para resolver este problema? Este punto resalta la importancia de ir más allá de la cultura del usar y tirar para promover una nueva cultura que favorezca la reducción de la misma producción de plásticos (enfrentar el problema desde el origen) y la reutilización de todos los productos.