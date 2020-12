Warner Bros estrenará todas sus películas de 2021 en cines y HBO Max simultáneamente

Wonder Woman 1984, Matrix 4, Godzilla vs Kong, Space Jam 2 y The Suicide Squad son algunos títulos que saldrán el próximo año

Noroeste / Redacción

La pandemia de Covid-19 ha obligado a que las películas se estrenen en plataformas de streaming. Un par de ejemplos son Mulán en Disney Plus y recientemente Wonder Woman 1984 en HBO MAX, confirmado por Warner Bros.

Ahora, esta empresa cinematográfica acaba de anunciar que su catálogo de cintas de 2021 serán estrenados de forma simultánea en cines y HBO MAX, publicó milenio.com.

Entre los filmes destacan Matrix 4; el remake de Dune, protagonizado por Timothée Chalamet; Godzilla vs Kong con Eiza González; Mortal Kombat; Space Jam 2: A New Legacy, estelarizada por la estrella del baloncesto LeBron James; y Tom & Jerry.

"Vivimos en tiempos sin precedentes que exigen soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros, pero sabemos que la mayoría de los cines probablemente operarán a capacidad reducida durante 2021", dijo Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios, de acuerdo con Deadline.

"Estamos planeando llevar a los consumidores 17 películas extraordinarias durante todo el año, dándoles la opción y el poder de decidir cómo quieren disfrutar de estas películas", expresó Jason Kilar, director ejecutivo de Warner Media.

I got you something ✨nice✨ this year: 🎁 The biggest movie premieres 🎁 In theaters and on HBO Max the exact same day 🎁 Beginning December 25 with #WonderWoman1984#HBOMax #WBPictureshttps://t.co/QA8MlErRYQ pic.twitter.com/VuYkTa6BGx — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 3, 2020

Las 17 películas que Warner Bros estrenará en HBO MAX

-The Suicide Squad

-Matrix 4

-Dune

-Godzilla vs. Kong

Space Jam: A New Legacy

-The Little Things

-Judas And The Black Messiah

-Tom & Jerry

-Mortal Kombat

-Those Who Wish Me Dead

-The Conjuring 3

-In The Heights

-Reminiscence

-Malignant

-The Many Saints of Newark

-King Richard

-Cry Macho.