Warner Bros pide renuncia a Johnny Depp; no aparecerá en 'Animales fantásticos'

El actor compartió que le fue requerida su renuncia de la producción en la que da vida a 'Grindelwald'

Noroeste / Redacción

Por medio de una carta, el actor Johnny Depp anunció que le fue requerida su renuncia por parte de Warner Bros. y no interpretará más el papel de Grindelwald en Animales Fantásticos.

"Me gustaría hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido mi renuncia al papel de Grindelwald en Fantastic Beasts, lo respeto y estoy de acuerdo con la petición", escribió en el comunicado en el que también agradeció el apoyo recibido por sus fans.

"Primero que nada, me gustaría agradecer a toda la gente que me ofreció su apoyo y lealtad. Me siento honrado y conmovido por sus muchos mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días", se lee en la carta, de acuerdo a quien.com.

Respecto al juicio que el actor perdió con el diario "The Sun" por calificarlo como golpeador de mujeres, Depp dejó claro que no se rendirá hasta que se limpie su imagen:

"Finalmente me gustaría decir esto: El juicio surreal en la corte de Reino Unido no va a cambiar mi lucha por decir la verdad y planeo apelar. Mi determinación sigue firme y tengo toda la intención de demostrar que las alegaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento de mi historia. Gracias por leerme. Budos dodos, Johnny Depp", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johnny Depp (@johnnydepp) el 6 Nov, 2020 a las 8:15 PST

Depp había logrado retrasar su juicio de divorcio con Amber Heard por el compromiso que tenía con Warner Bros de filmar "Animales Fantásticos 3", por lo que Heard lo acusó de estar eludiendo la demanda y en su momento comentó:

“Mientras tanto, refutando la veracidad de la carta, Depp viaja por Europa y asiste a festivales de cine, cada uno de los cuales incluye periodos de cuarentena. Sin embargo, el Sr. Depp se niega a regresar a Estados Unidos, donde no existe un requisito de cuarentena para su deposición”, manifestó la actriz en un comunicado, pero debido a este cambio en los compromisos de Jhonny quizá tenga que enfrentar a su pareja en los tribunales antes de lo que había previsto.