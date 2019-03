Warner Bros. va por secuela desarrolla una secuela de Al filo del maÃ±ana

Warner Bros. va por secuela desarrolla una secuela de Al filo del mañana

El estudio quiere que tanto Tom Cruise como Emily Blunt retornen, así como el director Doug Liman

Noroeste / Redacción

Warner Bros. finalmente desarrollará una secuela de la sólida propuesta de ciencia ficción Edge of Tomorrow, que adaptó la novela All You Need is Kill.

Deadline informó que Matthew Robinson (The Invention Of Lying) propuso una versión de historia para la secuela, la que fue aceptada por el estudio y por eso se encargará de escribir la nueva entrega.

El objetivo por ahora es que tanto el director Doug Liman como los dos protagonistas, Tom Cruise y Emily Blunt, vuelvan a participar en esta historia que probablemente presentará el siguiente capítulo de la invasión alienígena que destruyó Europa, citó latercera.com.