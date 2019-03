Warner Channel celebrará los 80 años de Batman con maratón de sus películas

El personaje creado por Bob Kane y Bill Finger estará presente durante la tarde noche del próximo sábado con tres importantes producciones

Noroeste / Redacción

27/03/2019 | 12:24 AM

Este sábado 30 de marzo, desde las 16:35, Warner Channel emitirá un especial de tres películas de Batman, celebrando los 80 años de su primera aparición en los cómics.

Esta maratón abarcará tres épocas distintas del emblemático personaje de DC, de acuerdo al sitio La Tercera.

La primera será Batman Returns (1992), protagonizada por Michael Keaton, Michelle Pfeiffer y Danny DeVito. Este clásico del director Tim Burton muestra un oscuro relato en el que el murciélago deberá enfrentarse al siniestro Pingüino, mientras desarrolla una cercana relación con Selina Kyle.

Luego llegará The Dark Knight (2008), para muchos, la mejor película no solo de Batman, sino de superhéroes en general. Protagonizada por Christian Bale en el rol titular, muestra la lucha del caballero oscuro contra el crimen organizado. En medio de ésta se verá el alzamiento del demente Joker, interpretación que le valió un Óscar a Mejor Actor de Reparto al fallecido Heath Ledger.

Finalmente, Batman vs. Superman: Dawn of Justice cerrará la maratón. El murciélago, interpretado esta vez por Ben Affleck, se enfrentará al protector de Metrópolis ante su temor por que sus acciones no sean controladas. Sin saber quién es su verdadero enemigo, una amenaza mucho mayor se cierne sobre ambos.

Las tres películas serán continuadas, por lo que será una tarde noche llena de las aventuras del hombre murciélago.

EL DEBUT

El personaje de DC Comics tuvo su debut en el número 27 de Detective Comics y desde entonces lo hemos visto defender a Ciudad Gótica de los villanos en más de una ocasión.

LAS PELÍCULAS

