Washington y Coby White brillan en su primera noche en la NBA

Charlotte Hornets dejó una buena sensación en su debut en la temporada 2019-2020 al tener un muy buen cierre de partido y derrotar por 126 a 125 a los Chicago Bulls.

Más allá de la victoria, el novato P.J. Washington tuvo un debut soñado liderando a la franquicia con 27 tantos en 7 de 11 en intentos de triples.

Welcome to the NBA, @PJWashington!

7️⃣ 3-PT FG (Most by any player in his NBA debut)#AllFly pic.twitter.com/XlcpGGvsBb