Wesly Miroslava compartirÃ¡ su talento en Europa

Wesly Miroslava compartirá su talento en Europa

La bailarina mazatleca tiene presentaciones programadas en Barcelona, Madrid, Valencia y Roma

Fernando Espinoza

La disciplina y creatividad de la bailarina sinaloense Wesly Miroslava Marroquín la llevarán a embarcarse a una aventura en la que unirá su talento al de otros artistas: se presentará en escenarios de Barcelona, Madrid, Valencia y Roma, donde como pieza principal presentará una coreografía que nació de su inspiración, titulada Les Amants.

Con la ayuda económica de su familia y el apoyo de sus amigos que asistieron a una presentación que realizó hace unas semanas en Casa Haas para recaudar fondos, la egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán partirá al Viejo Continente el 20 de septiembre, donde además de hacer sus presentaciones, buscará quedarse a hacer una maestría.

“Llego primero a Madrid, voy a estar ensayando ahí unas semanas y vamos a dar una presentación justamente en Madrid, en un foro independiente, junto a una compañera que también es mexicana que se llama Vania Saavedra, y después tengo dos presentaciones en Barcelona, con dos amigos colombianos, uno es un cantante, Mauro, y el otro es un artista plástico, José Rosero, que haremos juntos un performance dancístico”, compartió Wesly MiroSlava.

La ex alumna de la Escuela de Ballet Clásico hará realidad su sueño de regresar a Valencia y Roma, donde ya estuvo bailando con la compañía Italiana MP3 Project Rome, donde formó lazos de amistad y trabajó estrechamente con una de sus bailarinas, Claudia Calderone, con quien dará una función en Roma y hasta planean dar una gira por diferentes ciudades de Italia.

Sin apoyos

Wesly considera que en Mazatlán hacen falta apoyos para artistas independientes, como es su caso.

Sobre todo habla de la falta de acceso a espacios para presentarse, antes consideraba que no había lugares para hacer recitales y una vez que inició este recorrido que la llevará a Europa se dio cuenta que estaba equivocada, sí hay, lo que falta es que los artistas tengan acceso a ellos.

En ese sentido, considera también que en estos tiempos es muy difícil que alguna organización otorgue una beca para jóvenes artistas.

“He solicitado apoyos, pero es muy difícil que te quieran apoyar, por ejemplo, Cultura sí me apoyó y aunque ahorita no tienen muchos recursos económicos, me prestaron el espacio en Casa Haas para hacer mi presentación y sacar recursos, pero económicamente nadie”, lamentó la bailarina sinaloense.

No obstante, sus sueños y creatividad no se limitan a la disponibilidad de recursos económicos, al contrario, las carencias han servido como un caldo de cultivo para buscar y encontrar las alternativas para realizar sus proyectos de desarrollo artístico.

‘Les Amants’

Les Amants, Los Amantes en español, es la última creación de Wesly, que presentará en Europa. Es una coreografía que nació de los sentimientos que provocaron en ella las pinturas de René Magritte y las letras del poeta Juan Carlos Onetti.

“Es una pieza que surge a partir de visitas a museos, hay un cuadro de René Magritte que se llama Los Amantes y son dos personajes que aparecen con la cara vendada, entonces, esos cuadros fueron muy inspiradores cuando yo los vi, es un trabajo surrealista y me hicieron recordar inmediatamente a Juan Carlos Onetti, a un cuento que se llama Tan triste como ella, de ahí surgió la inspiración”, explicó sobre la pieza que mostró hace algunos días en Casa Haas.

Para llegar a realizar una pieza, Wesly se la pasa todo el día leyendo y escribiendo, además de observar su entorno, los sonidos, las imágenes, es así como creó también las coreografías Pétalos, Chaguagüín y Coraza, con las cuales ofrece una propuesta original.