Whoopi Goldberg revela que estuvo al borde de la muerte por una neumonía

La actriz dio detalles sobre su estado y recuperación a través de una entrevista al programa “The View”.

Noroeste / Redacción

09/03/2019 | 10:00 AM

Whoopi Goldberg estuvo varias semanas alejada del programa The View,

Whoopi Goldberg, luego de haber estado varias semanas alejada del programa matutino que conduce en ABC, aseguró el viernes haber estado a punto de morir por neumonía y septicemia:

"Estoy bien, no estoy muerta", expresó Goldberg en un episodio del programa "The View", el cual conduce. "Estuve muy, muy cerca de dejar la Tierra. La buena noticia es que no lo hice".

La actriz de “Sister Act” explicó que no había asistido al programa ya que había padecido una neumonía en ambos pulmones y una septicemia -una infección en el torrente sanguíneo-, por lo cual agradeció todas las muestras de cariño y apoyo recibidas.

"Incluso los que no son grandes seguidores han dicho cosas buenas de mí. Todos sabemos que eso va a cambiar en cuanto vuelva, pero de momento, es genial", aseguró la ganadora de un Óscar en 1990 por la película "Ghost".

Dirigiéndose a las copresentadoras del programa, Whoopi Goldberg aseguró estar ansiosa por volverlas a ver:

"Esto ha sido interesante y les contaré todo cuando estemos todas en la mesa", dijo la intérprete.

Se supo de la enfermedad de la estrella por primera vez el 20 de febrero, cuando sus fans empezaron a preguntar por ella; sin embargo, tras la declaración de Whoopi Goldberg, sus seguidores aún desconocen la posible fecha de su regreso.

La galardonada actriz Whoopi Goldberg lleva desde 2007 como copresentadora del programa "The View", en la cadena ABC, un formato de entrevistas con varias presentadoras que ha sido copiado en otros países del mundo.