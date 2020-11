Will Smith confiesa que se arrepiente de no haber aceptado protagonizar la saga de Matrix

En una entrevista para un canal de YouTube, Will Smith reconoció que una de las decisiones que se arrepiente a lo largo de su carrera en Hollywood es no haber tomado el papel del protagonista de The Matrix, cuando las hermanas Wachowski le propusieron interpretar a Neo

Sinembargo.MX

15/11/2020 | 5:31 PM

Foto: Internet

MÉXICO (SinEmbargo).- Will Smith es uno de los actores más queridos y populares de Hollywood, a lo largo de su carrera ha protagonizado desde divertidos papeles juveniles hasta serios personajes que le sacaron las lágrimas a muchos, sin embargo, como le ha pasado a varias grandes estrellas, ha rechazado papeles que le pudieron traer mucho éxito. Uno de ellos fue protagonizar la saga Matrix. La primera opción de las hermanas Wachowski para que interpretara el papel de “Neo” era el actor Will Smith, pero rechazó la propuesta ¿La razón? La idea no le pareció muy atractiva y decidió pasar. En una entrevista que le hicieron para un canal de YouTube, Smith reveló que las hermanas le trataron de explicar el concepto de la toma en 360 grados, sin embargo él lo encontró muy confuso y no veía cómo podría funcionar. Esta se convertiría en una icónica escena no sólo de la saga, sino del cine en general. Smith dejó pasar el papel y grabó Wild Wild West, luego el rol fue a dar a manos de Keanu Reeves y el resto es historia. No fue sino hasta 20 años despúes que en una alfombra roja habló sobre este episodio de su vida. Le preguntaron qué consejo le daría a su “yo más joven” a lo que respondió: “Idiota ¿Por qué no hiciste The Matrix?”. Lo cierto es que el papel de Keanu es icónico y si bien a Will también le habría quedado muy bien (a pesar de que hubiera recordado a su interpretación en Men in Black) no hay nadie mejor para interpretar a Neo que Reeves.

