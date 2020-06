Will Smith protagonizarÃ¡ Emancipation, un drama sobre discriminaciÃ³n racial y esclavitud

Will Smith protagonizará Emancipation, un drama sobre discriminación racial y esclavitud

MÉXICO._ Will Smith será el protagonista del nuevo proyecto del director Antoine Fuqua (Trainig Day, 2001) llamado Emancipation que narra la historia de un hombre que huye de sus captores, para unirse al Ejército de la Unión.

El filme está basado en una historia real donde Peter, interpretado por Smith, busca a toda costa liberarse de la esclavitud racial en la que vive sometido.

El guion fue escrito por William N. Collage y probablemente las grabaciones comiencen en 2021. Será filmado a través de Westbrooks Studios en colaboración de McFarland Entertainment y Escape Artist.

La cinta pretende formar parte del próximo ambiente virtual del Festival de Cine de Cannes.

REUNIÓN DEL PRÍNCIPE DEL RAP

Will Smith recientemente tuvo un reencuentro virtual con el reparto principal de El Príncipe del rap, que se ha reunido por el final de temporada de Will From Home, el programa que Will Smith ha conducido vía Snapchat para amenizar el confinamiento por el coronavirus a sus fans.

Para poner el broche final, el actor decidió organizar un programa doble especial sobre la serie que le catapultó a la fama, de cuyo estreno se cumplirán 30 años en septiembre.

Y para ello, qué mejor que llamar a los que fueron sus compañeros de aventura. Así, Smith ha conseguido reunir a Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Aunt Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey) para ponerse al día y recordar aquellos años en la mítica sitcom de los 90.

También para homenajear al fallecido James Avery, el entrañable tío Phil, fallecido en 2014 por complicaciones de una cirugía a corazón abierto.