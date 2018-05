Will Smith y Nicky Jam cantarán el tema oficial del Mundial de Rusia - Noroeste

Will Smith y Nicky Jam cantarán el tema oficial del Mundial de Rusia

Will Smith y Nicky Jam, junto a Era Istrefi, interpretarán la canción oficial de la justa mundialista, Live It Up

Noroeste / Redacción

Los estadounidenses Will Smith y Nicky Jam, junto con la albanokosovar Era Istrefi, interpretarán la canción oficial del Mundial de Rusia 2018, Live It Up, producida por el afamado DJ Diplo.

Los aficionados de todo el mundo tendrán tiempo para aprender la música y la letra del himno mundialista, que será revelado por diversas plataformas este viernes. El vídeo se podrá ver a partir del 7 de junio.

El actor estadounidense, el cantante de reggaetón y la artista albanesa participarán en el espectáculo que se celebrará ante 80 mil espectadores en el estadio Luzhniki de Moscú, el próximo 15 de julio, justo antes de la final, difunió cronica.com.mx.

"Es un honor haber recibido esta petición para participar en el Mundial, un evento global que reúne a personas de todo el mundo para animar, reír y experimentar la magia. Colaborar con Nicky, Diplo y Era en este tema representa armonía, sabores eclécticos y la unión de géneros. Al final del día, sólo queremos ver bailar al mundo", afirmó Will Smith, según un comunicado difundido por la FIFA.

"Nunca he hecho una canción tan internacional, tantas estrellas se han unido para crear una fuerte vibración", admitió Diplo, mientras que para Jam "grabar la canción oficial del Mundial es el logro de toda una vida".

"No muchos artistas tienen el privilegio de poder decir que han sido parte de esto", expresó.

Era Istrefi, por su parte, también expresó que ser parte de la canción oficial del Mundial ha sido una experiencia increíble y emocionante.

"Trabajar al lado de artistas del talento de Diplo, Will Smith y Nicky Jam, por los que siento una gran admiración, ha sido increíble y muy divertido", comentó.

Philippe Le Floc'h, director comercial de la FIFA, aseguró que la sinergia entre el futbol y la música es sorprendente, y ambos despiertan las emociones de los aficionados de todo el mundo.

Esta canción -con una alineación de clase mundial digna del mayor espectáculo de la Tierra- encarna la emoción, la celebración y la unidad que la gente de todo el mundo compartirá durante la Copa Mundial de la FIFA 2018".

RECUENTO

Entre las canciones oficiales de los últimos Mundiales figuran figuran "Un'estate italiana", de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; "Gloryland", de Daryl Hall con Sounds of Blackness, en 1994; y "La Copa de la Vida" de Ricky Martin en 1998.

En 2002, la canción oficial fue "Boom" de Anastacia, mientras que el himno oficial vocal de Vangelis incluía elementos sonoros típicos coreanos y japoneses.

En 2006, "The Time of Our Lives" del cuarteto Il Divo fue un éxito rotundo. La canción "Waka Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira fue la canción oficial de Sudáfrica 2010 y "We Are One (Ole Ola)" fue la de Brasil 2014.