Willa dejÃ³ sin una parte de su casa a doÃ±a Selmira, en TeacapÃ¡n

Willa dejó sin una parte de su casa a doña Selmira, en Teacapán

El huracán dañó parte de la vivienda de la mujer, quien dijo que Willa fue peor que el huracán Rosa

Fernanda Magallanes

TEACAPÁN, Escuinapa._ Selmira Maldonado Muñoz es una señora de la tercera edad, viuda y con seis hijos, víctima del Huracán Willa que azoto el martes pasado, dejándola sin una parte de su vivienda, la cual construyó a base de esfuerzo y sacrificio en un pequeño terreno de Teacapán.

Vive sola, sus hijos la solventan económicamente, batalla para comunicarse porque no sabe leer, ni escribir, fue una de las que se fue con los marinos a los albergues, pero se quedó con la preocupación por sus hijos y por su vivienda.

“Me llevaron al albergue, pero estaba con el corazón en la mano porque mis hijos, los hombres, se quedaron, mi casita, pobrecita, que voy a hacer ahora, uno de los colchones se echó a perder, la recámara de palma, las macetas, el baño, todo se llevó el huracán”, declaró.

Con lágrimas recorriendo su rostro, Selmira cuenta lo que pasó ese día, señaló que desde el huracán “Rosa” no sentían algo tan extremo, para ella, este huracán fue todavía peor porque se llevó el hogar donde sus hijos crecieron.

“Fue peor que ‘Rosa’, en todo, en el aire, en la lluvia y eso que en aquel huracán yo no me fui a ningún albergue, me quedé y no afectó como éste, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero para empezar de nuevo”, comentó.

La parte de enfrente de su casa, un cuarto hecho de concreto, quedó intacto, en el hay tres camas más, un refrigerador y una estufa, eso fue lo que se salvó en la casa de Selmira.