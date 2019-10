Willem Dafoe se une al reparto de Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro

Dafoe, que en el filme de Del Toro será el contratante del personaje de Bradley Cooper, y quien lo iniciará en el mundo del fraude, se encuentra trabajando en la película de Edward Norton Huérfanos de Brooklyn y en el nuevo thriller político de Dee Rees The Last Thing He Wanted

17/10/2019 | 08:28 AM

Willem Dafoe se une al reparto de Nightmare Alley. Foto: Internet

MADRID (SinEmbargo)._ Willem Dafoe se une al reparto de Nightmare Alley, la adaptación de la novela de 1946 que prepara Guillermo del Toro. Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara ya forman parte del elenco del filme que se rodará a principios de 2020. Según informa Variety, Dafoe, recientemente nominado al Óscar por Van Gogh, a las puertas de la eternidad, formará parte del universo de feriantes y estafadores que pueblan Nightmare Alley, que también contará con Toni Collette, Richard Jenkins y Michael Shannon. La película, al igual que la cinta de 1947 El callejón de las almas perdidas, está basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham, publicada en 1946. La sórdida representación del mundo del espectáculo y de sus personajes fue la seña de identidad de este drama escrito, protagonizado por feriantes alcohólicos y falsos ilusionistas. Nightmare Alley ha sido coescrita por el propio Del Toro y Kim Morgan para Fox Searchlight Pictures. Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara ya forman parte del elenco. En su primera adaptación cinematográfica, El callejón de las almas perdidas estuvo dirigida por Edmund Goulding y protagonizada por Tyrone Power. El filme relata la historia de un ambicioso estafador que forma equipo con una psiquiatra aún más corrupta que él. Al principio, ambos disfrutan del éxito haciendo creer a la gente que son capaces de hablar con las almas de los muertos, pero luego ella invierte la situación, manipulando al protagonista. En esta nueva versión, Cooper dará vida al estafador, un papel para el que sonó con fuerza Leonardo DiCaprio, Blanchett encarnará a la psiquiatra y Rooney Mara interpretará a Molly, una mujer de la que se enamora el personaje de Cooper. Dafoe, que en el filme de Del Toro será el contratante del personaje de Bradley Cooper, y quien lo iniciará en el mundo del fraude, se encuentra trabajando en la película de Edward Norton Huérfanos de Brooklyn y en el nuevo thriller político de Dee Rees The Last Thing He Wanted. Su última película ha sido El Faro, ganadora del Premio FIPRESCI en la última edición del Festival de Cannes y en la que comparte planos con Robert Pattinson. Nightmare Alley ha sido coescrita por el propio Del Toro y Kim Morgan para Fox Searchlight Pictures y será el primer filme que el mexicano dirija tras ganar el Óscar a mejor película y mejor director en 2017 con La forma del Agua. #WILLEM DAFOE

