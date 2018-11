William Goldman, legendario guionista de Hollywood, muriÃ³ a sus 87 aÃ±os

William Goldman, legendario guionista de Hollywood, murió a sus 87 años

El ganador del Óscar falleció este viernes y varias personalidades del cine lo recordaron con mucho afecto en las redes

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ William Goldman, que ganó los Óscar por su guión original de Butch Cassidy and the Sundance Kid y su adaptación de All the President's Men, murió este viernes en su casa de Manhattan, según el Washington Post. Tenía 87 años.

Su hija Jenny Goldman citó las complicaciones del cáncer de colon y la neumonía como la causa de su muerte.

Goldman, cuya carrera duró décadas, ganó la estatuilla dorada por sus guiones de Butch Cassidy and the Sundance Kid y All the President's Men.

También adaptó a la gran pantalla sus propias novelas, como The Princess Bride y Marathon Man, además de sus adaptaciones para el escenario (incluyendo el libro Misery de Stephen King).

Varias celebridades de Hollywood compartieron en las redes su pesar por la muerte de tan valorado artista.

Ron Howard, director de Una menta brillante y Apollo 13, escribió en su cuenta de Twitter:

"Uno de los mejores guionistas de todos los tiempos. Tuve la suerte de contar a Bill como mentor y amigo. Revisen sus créditos y vean una película de William Goldman o lean un libro de Goldman durante las fiestas y agradezcan que tuvimos su voz en nuestro mundo", mencionó.

De acuerdo al sitio elintra.com.ar, Ben Stiller, quien recién comienza su camino como director con la miniserie Escape at Dannemora, tuiteó: "William Goldman fue una gran parte de la creación de algunas de las películas más importantes de los 70 y más allá. Su libro sobre guión fue una pieza clave para mí y siempre me sentí muy impresionado e intimidado al verlo en los partidos de los Knicks".

Mia Farrow recordó una de las obras más significativas de Goldman en su trayectoria:

"El legendario William Goldman ha muerto. Nos regaló The Princess Bride (libro incluso mejor que la película), Butch Cassidy, guión de Todos los hombres del presidente, y mejor libro del mundo del espectáculo; Adventures in the Screen Trade. También era un verdadero amigo. Gracias querido Bill", tuiteó la actriz.