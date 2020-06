Willian Dampier y el ataque pirara a Rosario, segÃºn el Cronista de la ciudad

Willian Dampier y el ataque pirara a Rosario, según el Cronista de la ciudad

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El siglo XVII el Real de Minas de Rosario fue blanco de los saqueos de piratas ingleses y franceses, de los cuales según el Cronista de la ciudad, Leopoldo José H. Boutier, destaca la figura de William Dampier.

Expuso que el llamado “Señor de los Mares” o “El Gran Bucanero”, de quien se tiene un cuadro, perpetró el ataque pirata de 1686.

“El siglo XVII el Real de Minas de Rosario fue blanco de los saqueos de piratas ingleses y franceses. Uno de los más notables fue el ataque encabezado por el Corsario William Dampier, conocido como “el Señor de los Mares”, quien llegó en sus barcos a las costas de Rosario en enero de 1686, en persecución de la Nao de China o barco que provenía de Filipinas, llegando a la boca del río de Rosario”, dijo el Cronista.

En su diario “A New Voyage Around The World”, relata el suceso de Rosario: “El río y villa de Rosario. Esta era una población pequeña y bonita, de aproximadamente 60 a 70 casas, con una hermosa Iglesia, poblado por indios y españoles. Tomamos varios rehenes. El día 3 de febrero anclamos en el río. El Rosario es muy rico en minas de oro”.

Refiere que el viejo mineral fue asaltado por un poco más de 200 piratas al mando del capitán Swan.

“El Corsario Dampier además era científico e hizo anotaciones de la flora y fauna de Rosario, que registró en su diario, en donde anotó sobre el cerro Caput Cavalli, al que los rosarenses llamamos cabeza de caballo. Fue grande el botin en plata, rehenes y esclavos”. Concluyó que el pirata que atacó y elogió al antiguo Real de Minas, es equiparable a Walter Raleigh y otros grandes exploradores ingleses.