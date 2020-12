Woody Allen cumple 85 años con su reputación artística y personal atacada

En redes sociales el director es felicitado por sus fans, que recuerdan sus películas

Noroeste / Redacción

Este martes cumple 85 años Woody Allen, dos meses después de la llegada a las salas 'Rifkin's festival', su reciente película, que produjo el magnate independentista Jaume Roures.

La película, que abrió la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián, está ambientada en el propio Zinemaldia y cuenta la historia de un profesor de cine (Wallace Shawn) que acude al certamen y que se enamora de una doctora (a la que da vida Elena Anaya), mientras su esposa (Gina Gershon) flirtea con un guapo cineasta francés (Louis Garrel).

Allen llega este martes a los 85 años rodeado de una monumental polémica a cuenta de la campaña de boicot por las acusaciones de abusos sexuales de su hija adoptiva, Dylan Farrow, cuando ésta era una niña de ocho años, publicó elmundo.es.

Las acusaciones, que han sido probadas falsas en numerosas ocasiones, han sido aireadas repetidamente por el propio hijo de Allen, Ronan Farrow, fruto de su relación con la actriz Mia Farrow, con quien también adoptó a Dylan. Un escándalo que empezó a surgir en el momento en el que Woody abandonó a Mia por Soon-Yi Previn, que Farrow había adoptado previamente durante su matrimonio con el pianista André Previn.

En 'A propósito de nada', el libro de memorias escrito por Allen y publicado esta primavera después de muchas dificultades (la editorial Hachette renunció a llevarlo a imprenta después de que Ronan amenazase con un boicot a la editorial francesa), el cineasta se reafirmaba en lo que lleva repitiendo desde 1992: que Mia Farrow es una "desequilibrada", "manipuladora" y "mentirosa" y que nunca ha sido un pederasta:

"Es falso que me hayan interesado nunca las menores de edad. Casi ninguna de mis amantes ha sido más joven que yo".

Ronan, que recibió el premio Pulitzer por sus investigaciones sobre el #MeToo que llevaron a Harvey Weinstein a la cárcel, ha querido unir el caso de su padre a este último movimiento feminista en Hollywood. Éste se ha dividido entre quienes conceden verosimilitud a las acusaciones de Dylan (y, consiguientemente, manifiestan arrepentimiento por haber trabajado con Allen) y quienes defienden al autor de 'Zelig'. Todo ello provocó la suspensión del estreno de su última película, 'A rainy day in New York', que la división cinematográfica de Amazon renunció a estrenar por la polémica.

En 'Rifkin's festival', que pretende ser un homenaje a sus ídolos del cine (Buñuel, Bergman, Fellini), Woody consigue lo imposible: hacer que San Sebastián luzca como una ciudad fea.

En redes sociales, los seguidores de Allen lo felicitan y recuerdan sus películas.

Happy wonderful 85👏👏 birthday Mr. Woody Allen thank you for all the inner important movies you direct and you will! — [email protected] (@wandafischetti2) December 1, 2020

Hay quienes expresan otros sentimientos por el escándalo en el que Allen vive, pero predominan las felicitaciones al director

