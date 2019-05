Xavi HernÃ¡ndez anuncia su retiro de las canchas al final de la temporada en Qatar

Xavi Hernández anuncia su retiro de las canchas al final de la temporada en Qatar

Su retirada tendrá un significado muy especial para FC Barcelona, pues pocas veces ha estado tan cantado que un ex jugador esté destinado a ocupar el banquillo del Camp Nou

02/05/2019 | 09:29 AM

MADRID._ Xavi Hernández anunció en una carta abierta que ésta será su última temporada como jugador en activo, después de haber ganado la Liga de las Estrellas de Qatar con el equipo Al Sadd, y que seguirá en el mundo del futbol como entrenador.

“Ha sido un privilegio jugar al futbol hasta los 39 años y ahora me gustaría terminar la temporada en la cima ganando la Copa del Amir y llegando a la siguiente fase en la Liga de Campeones de Asia. Ésta es mi última temporada como jugador, pero estoy deseando ver qué me depara el futuro como entrenador”, afirma el ex jugador del Barcelona y de la selección española.

Habló de su filosofía como entrenador, que refleja “el estilo desarrollado durante muchos años bajo la influencia de Johan Cruyff y de La Masía, y que tiene su máximo exponente en la forma de jugar al futbol en el Barcelona”.

“Me encanta ver a los equipos tomar la iniciativa en el campo, el futbol de ataque y volver a la esencia de lo que todos amamos desde nuestros días de infancia: el futbol de posesión”, explica.

“Lo que he logrado en las últimas dos décadas”, añade, “ha sido un privilegio y, por ello, creo que es mi deber sacar la iniciativa del campo y devolver a través del futbol siempre que me sea posible. Es por eso que mi trabajo con Generation Amazing es tan importante para mí, y espero continuar con este maravilloso programa y el magnífico proyecto que es Qatar 2022”.