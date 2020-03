Xavi HernÃ¡ndez imagina su regreso a Barcelona, pero bajo sus reglas

Xavi Hernández imagina su regreso a Barcelona, pero bajo sus reglas

La limpieza tóxica, su cuerpo técnico y los refuerzos que le gustaría tener, son algunas cuestiones

Noroeste / Redacción

Como cuando tenía una pelota en los pies, Xavi Hernández siempre marca la diferencia. No le gusta la tibieza, por eso, ante consultas respecto a su vuelta a Barcelona, el entrenador de Al Sadd (Qatar) asegura que regresará, pero siempre que sea bajo sus reglas.

“Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, dijo en una entrevista con el diario catalán La Vanguardia.

No parece simple poder concretar el retorno en el corto plazo, ya intentó Barcelona repatriar a Xavi para que fuera el reemplazante de Ernesto Valverde, pero él entendió que no era el momento y rechazó la propuesta. En algún momento se deslizó la idea que Xavi se había molestado porque se conoció esta gestión, pero él redobla la apuesta.

“No tengo ningún problema: no me escondo, ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad, y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario”.

Cuando se trata de definir estilos, quien más partidos jugó en la historia del club les pone nombre y apellido a posibles colaboradores para lo que él pretende en Barcelona: Carles Puyol y Jordi Cruyff. Y explica su métodos de trabajo: “Soy muy de equipo; no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff... es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí”.

Y continuó: “Me gustaría tener mucha sintonía con todo el mundo. En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante... todo tiene que encajar. Me gustaría entrar con gente de mi entorno para formar un buen equipo”. Si bien muchos entienden que uno de los principales motivos de las negativas de Xavi está por su vínculo con la cúpula directiva, él se encargó en la entrevista de aclarar que no tiene mala relación con el presidente, Josep María Bartomeu,y también con otros ex dirigentes como Joan Laporta, que presidió el club algunos años en los que él jugaba allí.

Va todavía un paso más adelante y explica qué tipo de futbolistas están dentro de sus gustos para conformar un nuevo Barça.

“Gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centroacampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y, si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar 10 años más en el Barça. La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar -no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular-; el Barça ya tiene juego por dentro... pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...”, explica.

Por último habló de quiénes lo marcaron como futbolista y hasta definieron, de alguna manera, su estilo: Johan Cruyff, Joan Vila y Pep Guardiola.

“Siempre me ayudó. En el vestuario, yo me cambiaba a su lado y el de Figo. Acabé jugando en su posición”, rememoró, explicando que ser del Barça es tener “un sentimiento muy fuerte de pertenencia a una familia incondicional”.

