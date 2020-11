Ximena Navarrate también entra a la polémica de Lupita Jones

Las Miss Universo 2010 propone cuidar los adjetivos que son utilizados con otras mujeres

Fernando Espinoza

La polémica que desató Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, contra Lupita Jones sigue sumando voces, ahora, Ximena Navarrete envía un mensaje a través de su cuenta de instagram donde propone cuidar los adjetivos que se usan para calificar a otras mujeres, en este caso ex reinas de belleza.

La jalisciense, que es la segunda Miss Universo que ha dado México después de Lupita Jones, siempre se ha mostrado muy mesurada a la hora de emitir críticas o dar opiniones acerca del trabajo de la directora de Nuestra Belleza México, hoy conocido con el nombre de Mexicana Universal, y esta vez también envió un mensaje fiel a su estilo, pero criticando las palabras de Jones.

"Yo no creo mucho en este término: "Empoderar mujeres" porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar nuestra fuerza para impactar positivamente en este mundo. Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y nuestros adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, NO TE DEFINE COMO SER HUMANO", escribió Ximena Navarrete, en sus historias de Instagram.

Este mensaje se dio a las pocas horas de que Lupita Jones hizo una transmisión en vivo, donde calificó a ex reinas como drogadictas o alcohólicas, y uno de sus trabajadores, dentro de la organización de Mexicana Universal, usó el término "golfas" apoyando su mensaje. Además cuando habló específicamente de Sofía Aragón usó los calificativos "depresiva" e "insegura". Y aunque Ximena no etiquetó a Lupita Jones en su publicación, fue Sofía Aragón quien dijo en su transmisión en vivo que ya había hablado con ella y otras reinas de belleza, quienes se sumarán a esta ola de posicionamientos en contra del trato y supuestos abusos de Lupita como directora del certamen.

Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, se va contra Lupita Jones

Lupita Jones responde a acusaciones de Sofía Aragón

Llueven críticas para Lupita Jones en redes sociales