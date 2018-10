Y ahora al PRI le toca aguantar... el grito desde el Congreso

Marcos Vizcarra

"Nosotros ya aguantamos mucho tiempo, ahora les toca aguantar un poquito a ustedes", gritó una mujer desde la segunda planta pública del Congreso para responder a la solicitud de auxilio de la priista Gloria Himelda Félix Niebla a la mesa directiva.

“Pido respeto”, dijo la priista, quien trataba de defender a Sergio Jacobo, su líder de grupo parlamentario, porque en ese momento estaba en el estrado proponiendo inscribir con letras doradas Movimiento Estudiantil de 1968 y mientras tanto unas 80 personas gritándole “¡corrupto!”, “¡sinvergüenza!”.

El diputado más joven de esta Legislatura, Pedro Lobo, le dijo a Félix Niebla que el Congreso era la casa del pueblo que todos debían tener su momento para poder expresarse, pero Félix Niebla insistió.

Karla Montero, Diputada sin partido, explicó el razonamiento de Lobo: "A mí me no me dejaron entrar al Congreso todo el año pasado y hasta me tuve que amparar y dije que cuando volviera sería por la puerta grande y ahora toca escuchar al pueblo".

Fue una escena similar a cualquier protesta de las últimas tres legislaturas: grupos de personas haciendo exigencias y criticando al PRI por sus decisiones, solo que en esta ocasión esas manifestaciones se quedaron y los priistas callaron.

Ahí estaba el grupo de familiares de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras con su petición de homologar la Ley General de Desapariciones; el Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa exigiendo se dé marcha atrás con la reforma Antiaborto que aprobó la 62 Legislatura.

También estaban integrantes del Comité de la Diversidad Sinaloa con la solicitud de que se apruebe el matrimonio igualitario en el Estado; además de un grupo de personas que exigen la municipalización de Eldorado.

Fue entonces cuando el priista Faustino Hernández Álvarez se levantó para pedirle a los del movimiento de Eldorado que lo apoyaran, refiriéndose a sí mismo como amigo de ellos.

“¡Cállate, traidor corrupto!”, le gritaron y Faustino mejor se sentó.

El 2 de octubre no se olvidará: Por primera vez el PRI tuvo que acatar la decisiones de otros partidos sobre cómo llevar una sesión en el Congreso. Por primera vez dejó de tener aplausos a conveniencia. Por primera vez tuvo que callar ante el público del recinto. Por primera vez se convirtió en un partido reducido y sin fuerza.