Y ahora, en Monclova, niÃ±o de 9 aÃ±os lanza amenaza de muerte a sus compaÃ±eros de primaria

Y ahora, en Monclova, niño de 9 años lanza amenaza de muerte a sus compañeros de primaria

La situación, se dio a conocer por padres de familia. En un audio de Whatsapp, una de las madres, manifestó su preocupación

Sinembargo.MX

Monclova.- Un menor de aproximadamente 9 años de edad que se encuentra bajo tratamiento psicológico lanzó una amenaza de muerte a sus compañeros de cuarto grado en la escuela primaria Niños Héroes de Monclova, situación que originó esta mañana la movilización de elementos de policía escolar y de padres de familia que tenían por la integridad de sus hijos, de acuerdo con Vanguardia.

La situación, se dio a conocer por padres de familia. En un audio de Whatsapp, una de las madres, manifestó su preocupación.

“Estoy poco alarmada por la situación, como me platicó mi niña, hay que tomar cartas por que no se si todos los niños lo escucharon o no, pero el niño del que no manejaré nombres hizo una rabieta tremenda a como me platica mi hija no tuvo que llegar a tanto, pero no sabemos que traen nuestros hijos en sus cabezas, no voy a esperar que este niño cumpla su amenaza por que amenazó todos y en directo a algún niño”.

La madre expresó que hoy jueves acudiría al plantel a solicitar apoyo de la dirección y los maestros, por ello la policía escolar acudió a la hora de entrada.

“Me daría mucha preocupación que está pasando, si fuera mi hija atendería la situación, señora póngale atención a su niño a ver qué está sucediendo, deseo de todo corazón que lo atienda porque es un niño y aún está a tiempo de ver realmente cuál es el problema” se indica en el audio que la alarma de la amenaza no se debe dejar pasar pues recientemente ocurrió un hecho trágico en Torreón, donde una maestra y un alumno perdieron la vida y otros más resultaron heridos por la falta de atención a un pequeño.

En el plantel estuvieron reunidos los padres con la directora todos se negaron a dar declaraciones, pero se filtró que se exigió el operativo mochila a diario en el plantel para evitar una tragedia.

El subdirector de servicios Educativos en la región centro del estado, Félix Alejandro Rodríguez fue quien confirmó el reporte de la amenaza de muerte de un menor hacia sus compañeros.

“No tenemos clara lo que es la amenaza, en el audio manifiestan que el niño manejó en su comentario que iba a matar, sin embargo a nosotros una expresión es cuestión de atención, si el niño en un momento dado de un especialista se va dar”.

Detalló que el menor está siguiendo un tratamiento psiquiátrico y está recibiendo atención, “el hecho de que un niño se medique no quiere decir que tenga una dificultad fuerte, se medique a lo mejor por que sus conductas no son controladas y entonces el medicamento hace que a nivel cerebral le permita bajar la actividad y permita acceder a los aprendizajes y también al aspecto social”, dijo.

Añadió que la subdirección de servicios educativos brindará el apoyo al menor y la familia así como a todos los infantes de la región, se facilitará la petición de los padres para mantenerlos tranquilos, solo la dirección de la escuela primaria Niños Héroes emitirá las cartas de autorización a los padres para poder ejecutarse el operativo mochila.