Y ahora Trump publica tuits en persa; mi gobierno continuará estando con ustedes, dice a iraníes

Ciudad de México, 11 de enero (Sinembargo/EFE).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, escribió mensajes en persa cuestionando la supuesta represión por parte del Gobierno de Irán, durante las protestas realizadas por iraníes tras derribe del avión ucraniano.

Esta tarde, Trump escribió en su cuenta oficial de Twitter mensajes en persa, por medio de los cuales, se pronunció a favor de las personas que protestaron este sábado después de que el Gobierno iraní confesara que derribó la aeronave ucraniana “por error”.

“Para el pueblo valiente y sufriente de Irán: he estado con ustedes desde el comienzo de mi presidencia y mi administración continuará estando con ustedes. Seguimos de cerca sus protestas y nos inspira su coraje”, señaló el mandatario estadounidense.

Del mismo modo, cuestionó al Gobierno de Irán por la supuesta represión ejercida contras los manifestantes, y dijo que no deberían existir obstáculos para que haya un seguimiento sobre lo que pasa en el país de Medio Oriente.

“El Gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos supervisen e informen los hechos desde el terreno sobre las protestas en curso del pueblo iraní. No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un cierre de internet. El mundo esta mirando”, se advierte en otro de los mensajes de Trump.

IRÁN DERRIBA AVIÓN PROVENIENTE DE UCRANIA

Cientos de iraníes se manifestaron este sábado en Teherán con fuertes lemas en contra del sistema islámico y la Guardia Revolucionaria por el derribo del avión ucraniano que causó la muerte de 176 personas.

Los ciudadanos se congregaron en un principio en la puerta de la Universidad Tecnológica Amir Kabir para prender velas en homenaje a los fallecidos, entre los que había numerosos estudiantes.

La vigilia se amplió y derivó pronto en una protesta contra las autoridades, que reconocieron en esta jornada que el Boeing 737 fue alcanzado el miércoles pasado por un misil disparado por sus sistemas de defensa aérea.

“La renuncia (de los responsables) no es suficiente, un juicio es necesario” o “muéranse, muéranse por esa vergüenza”, fueron algunos de los gritos coreados, según confirmaron a EFE testigos.

Hundreds of people have started protesting in Tehran after the Iran admitted to shooting down Ukrainian Airlines flight 752. Protestors chant ‘there should be a trial, resignations are not enough’#Iran #Ukraine pic.twitter.com/WY078tHK7f