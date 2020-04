Y en MazatlÃ¡n, la gente continÃºa en las calles pese a la fase 3

Y en Mazatlán, la gente continúa en las calles pese a la fase 3

Algunas personas aún salen a realizar ejercicios en zonas como el malecón y el parque lineal

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ La fase 3, la más crítica de la pandemia por coronavirus, no ha sido suficiente para “espantar” a algunos en Mazatlán.

Aunque lugares de la ciudad como Zona Dorada y el Centro Histórico se observan desolados, otros más se descubren con la misma movilidad de gente que semanas atrás.

El Parque Lineal, en el Libramiento Óscar Pérez Escobosa, es el ejemplo más ilustrativo.

Aquí la gente sigue practicando deporte a pesar de la restricción que ha anunciado el Gobierno municipal y aplicado el Instituto Estatal de Protección Civil.

“Estoy tomando todas las medidas necesarias, me traigo mi cubrebocas, me pongo gel, pero yo no le veo caso a que no puedas venir a correr, yo creo que ya está demás”, explicó desde el anonimato una joven que trotaba por el parque.

Durante las mañanas, en sus diferentes tramos el malecón también concentra a indeterminado número de deportistas.

Las vialidades también se ven con circulación vehicular, no como los días de clases, no como los fines de semana largos o los días hábiles... pero tampoco como tiempos de pandemia.

“Lo que estamos haciendo es parar a los carros que traen mucha gente, porque la instrucción es que no vayan tantos en un mismo carro, pero la gente no entiende, ya hasta se ven más carros en la calle, como que nos estamos relajando”, consideró un oficial de Tránsito Municipal destinado a la revisión en los filtros.

Las playas sí lucen solas, el operativo de Protección Civil para que los negocios estén cerrados continúa, lo mismo la revisión de los que sí pueden estar abiertos por ofrecer productos esenciales.