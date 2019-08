Y en MazatlÃ¡n seguirÃ¡ el socavÃ³n, por lo menos hasta el fin de semana

Y en Mazatlán seguirá el socavón, por lo menos hasta el fin de semana

Aún no se puede conseguir el tubo que se requiere para rehabilitar en su totalidad este tramo carretero, dice gerente de Jumapam

Netzahualcóyotl Ceballos

26/08/2019 | 10:43 AM

Hasta una semana podría demorar la reparación del tramo de la Carretera Internacional donde, el viernes pasado, apareció un socavón que ha mantenido “ahorcado” el tráfico vehicular desde entonces.

En una visita al lugar, el gerente general de Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, reconoció que la paramunicipal no cuenta con el tubo de 36 pulgadas necesario para solucionar el problema; rechazó precisar fechas y costos.

“Estos trabajos nosotros no tenemos capacidad para hacerlos, son demasiado grandes para nosotros, el problema por el cual no se ha resuelto es que no hay tubo, ¿cuándo vuelve a trabajar aquí la constructora?, hasta que les llegue el tubo de Hermosillo”, dijo.

“Hoy se pidió el tubo, a lo mejor llega mañana, yo creo para el fin de semana a lo mejor”.

En el lugar, la indignación por el entorpecimiento del tráfico vehicular llegó al gerente de la voz de los mismos conductores que pasaban por el lugar, que bajaban el cristal de sus vehículos para exigirle pronta solución.

Tránsito Municipal recomienda tomar vías alternas a la Carretera Internacional al Norte, como las avenidas Juan Pablo II, Gabriel Leyva y calles de las colonias López Mateos, Pueblo Nuevo y Sánches Celis.