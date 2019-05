Y la disculpa…? Yo nomás digo, le responde Sofía Castro a Peña Nieto, luego del divorcio con Angélica Rivera

Mientras que la hija mayor de la ex Primera Dama pidió disculpas a Peña Nieto, Fernanda Castro aseguró que su madre está mejor que nunca, enfocada en su familia y en su regreso a su carrera

Sinembargo.MX

03/05/2019 | 09:22 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ En el marco de la confirmación del divorcio entre el ex Presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, dos de las hijas de la ex Primera Dama han utilizado sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Mientras Sofía exigió disculpas al ex Mandatario, Fernanda aseguró que su madre está “mejor que nunca”.

A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de la actriz, Sofía Castro, compartió una historia con la leyenda “¿Y la disculpa?…Yo nomás digo”, haciendo clara alusión al mensaje compartido por el ex Presidente Peña Nieto en sus redes sociales, en el que anunció el fin de su matrimonio con la actriz.

Por otra parte, la segunda hija de la actriz, Fernanda Castro, respondió algunas preguntas hechas por sus seguidores en Instagram, algunas de las cuales le cuestionaban acerca de su madre y cómo enfrentó su ruptura con el ex Mandatario.

Cuando un usuario que le preguntó cómo enfrentaba Angélica Rivera su separación de Peña Nieto, la joven aseguró que su madre “está mejor que nunca, enfocada en su familia, en ella y, sobre todo, en su regreso a lo que más ama que es su carrera”.

Además, la hija de la actriz describió a su madre como una mujer “fuerte, inteligente, ambiciosa, apasionada, entregada, firme, súper intuitiva, la mejor mujer que conozco y la más guapa”.

Fernanda también se refirió a su relación con los hijos del ex Presidente Peña Nieto, Alejandro, Nicole y Paulina, con quienes dijo tener un buen trato.

“No les voy a mentir, TODOS los hermanos en esta tierra se pelean, pero nos llevamos bastante bien y siempre estamos gozando porque cada uno es muy diferente”, respondió.

Fernanda Castro, hija de la actriz y ex Primera Dama Angélica Rivera, actualmente estudia composición en Berklee College of Music, por lo que no reside en México.

Este mismo jueves, el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que ha concluido su divorcio de Angélica Rivera Hurtado, a quien dio “gracias por todo”.

“Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia”, escribió en sus redes sociales.

“Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda”, agregó.

“Angélica, muchas gracias por todo”, finalizó su mensaje