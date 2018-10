Y los desplazados en Sinaloa se quedaron esperando el foro de pacificaciÃ³n

Y los desplazados en Sinaloa se quedaron esperando el foro de pacificación

El encuentro estaba programado el 11 de octubre en Culiacán, y Armando, era quien representaría a decenas de víctimas de desplazamiento forzado de Concordia y la zona sur

Sheila Arias

En la sierra de Concordia Armando, de 68 años, era minero, pero una noche de agosto, el crimen organizado lo echó de su tierra. Y precisamente él, el minero de 68 años, quien encabezaba el grupo de 20 personas desplazadas por la violencia que acudiría al Foro Escucha para la pacificación nacional que canceló Morena en Sinaloa.

El encuentro estaba programado el 11 de octubre en Culiacán, y Armando, era quien representaría a decenas de víctimas de desplazamiento forzado de Concordia y la zona sur; a decenas de familias que dejaron todo en los últimos años para salvarse de los grupos criminales.

“Nomás queremos que nos escuchen, que sepan que no queremos volver, lo que queremos es que nos ayuden a conseguir una casa, un pie de casa, porque aquí vinimos a batallar”, comentó Armando, un hombre alto, delgado, pero de mirada triste.

El grupo de desplazados era respaldado por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, al frente de académicos y jubilados que les han gestionado apoyo y les han dado voz.

En una reunión a la que acudieron desplazados, acordaron que Armando encabece.

Al final de la reunión aseguró que la comitiva se trasladaría en un camión hasta Culiacán, donde participaría en una mesa de trabajo y platicará el calvario que han padecido en la ruta de escape a Mazatlán, de cómo la violencia los orilló a salir de 'El Coco' en plena sierra de Concordia.

“A nosotros no nos hicieron nada, pero fue lo que vimos, vimos cosas que no, que no estaban bien. Fue en agosto del año pasado, salimos en la noche, me traje a algunos de mis hijos, otros se quedaron porque allá trabajan; se vieron mis hermanos, y unos tíos. Vamos a decir que estamos aquí batallando”, compartió.

Armando es discreto, no revela lo que vio, tampoco cuántos hijos tiene, ni cuántos hermanos huyeron con él. Lo que sí deja claro es que nadie quiere regresar.

“Queremos ayuda, como le digo, un pie de casa, aquí rentamos y vivimos todos juntos... esta última vez que vimos el presidente (se refiere el mes pasado cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo en Olas Altas) lo saludé, lo jalé, y le dije que nos ayudara, que no queremos volver, lo que queremos es una casa”, comentó.

Las familias que se anotaron para estar en la mesa de trabajo han vivido en carne propia el miedo de estar cerca de hombres armados, algunos grupos hasta se asentaron en su comunidad.

Del movimiento Ampio Social Sinaloense se informó que, al menos, han documentado a 380 familias afectadas por la violencia, orilladas a dejar sus viviendas por inseguridad y por temor de grupos criminales que poco a poco penetraron en los poblados.

Sin embargo, el año pasado, el alcalde ahora electo de Concordia, Felipe Garzón, reconoció que un censo municipal les arrojó, al menos, mil personas afectadas por estos hechos de inseguridad en la sierra; y aceptó que muchos emigraron a Mazatlán y a la sindicatura de Villa Unión donde muchos continúan.

Precisamente esa realidad era la que iban a exponer los desplazados en el Foro Escucha para la pacificación nacional, de cómo el crimen organizado controló la tierra que, a la mayoría, los vio nacer.

Armando, 68 años

Desplazado de Concordia