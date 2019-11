Y, otra vez, un grupo de mujeres encapuchadas realizan pintas y crispan marcha en CdMx (VIDEOS)

La policía femenil se vio rebasada por el contingente más radicalizado a la altura de las avenidas Insurgentes y Reforma, donde se encuentra el Monumento a Cuauhtémoc

Ciudad de México (SinEmbargo).- La manifestación contra la violencia a las mujeres en la Ciudad de México volvió a salir de control cuando un grupo nutrido de mujeres encapuchadas rompieron los cinturones de paz, dispuestos por el Gobierno de la Ciudad de México, y comenzaron a romper e incendiar mobiliario urbano.

En la retaguardia de la marcha se concentraron estos grupos que, al menos durante este año ya causaron daños sensibles a instalaciones y monumentos de la capital del país.

La policía cerró el acceso al Zócalo para dar paso sólo a las manifestantes que se mantuvieron en la vanguardia y que, desde el corazón de la Ciudad de México, dirigieron sus protestas a las autoridades federales y locales.

Lanzaron gases y la marcha se dispersó al llegar a la calle 5 de mayo, donde fue desviada porque policías cerraron Madero

La marcha llegó a la plancha del Zócalo minutos antes de las 19:00 horas. Fernanda y Karla, de 24 y 26 años, avanzaron entre dos colectivos más grandes que se separaron. Es la primera marcha en la que participan.

Fernanda dijo que el miedo la motivó a ir. “No es justo que vivamos así, [con miedo]. Yo creo que muchas vienen porque están enojadas”, dijo.

Para ellas, el que la policía esté en la protesta hace sentir más seguras. “Para como estamos, hay que tomar todo lo que nos den”.

Las enmascaradas protagonizaron una serie de actos vandálicos que fueron desde la realización de pintas hasta la destrucción de las vallas instaladas por autoridades capitalinas para proteger monumentos y comercios del paso del contingente.

La policía femenil se vio rebasada por el contingente más radicalizado a la altura de las avenidas Insurgentes y Reforma, donde se encuentra el Monumento a Cuauhtémoc. Esa columna estaba “blindada” con unas láminas para evitar que fuera vandalizada, pero de poco sirvió la protección. Decenas de jóvenes derribaron las vallas, realizaron pintas e incluso prendieron fuego a madera en el sitio.

La policía capitalina respondió sólo lanzando líquido de extintores a las manifestantes para dispersarlas, pero poco pudieron hacer. Las policías, con sus chalecos verdes y escudos, cada ciertos metros corren para alcanzar a las manifestantes. Unas van de la mano para evitar que rompan su cerco.

En el Hemiciclo a Benito Juárez, en la Alameda Central, las manifestantes con pasamontañas y vestidas de negro también realizaron pintas sobre el monumento. Algunas incluso trataron de romper las figuras que adornan ese sitio.

También se reportó la ruptura de cristales de anuncios publicitarios y de algunos comercios, mismos fueron destruidos por las manifestantes con mazos y martillos que llevaron a la movilización.

Además, se han denunciado agresiones en contra de algunos hombres que se cruzaron con la movilización; en un caso, un sujeto fue llenado de pintura en aerosol, mientras que otro fue golpeado con una roca.

En la vanguardia, las mujeres que protestan por los feminicidios y la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México y en el país mantuvieron el paso hacia el Zócalo de la capital de la República sin darse cuenta incluso de lo que sucedió a sus espaldas.

Hasta el momento no hay reportes de personas heridas ni tampoco detenidas.

FUIMOS TODAS, FUIMOS TODAS

“Fuimos todas, fuimos todas”, gritaron los contingentes cuando se escuchó que el vidrio de un espectacular frente a Reforma 222 fue roto y personal de protección civil corrió al lugar.

Antes de llegar al Monumento a Cuitláhuac y en el lugar se arrojó –cerca de la barricada de policías y mujeres encapuchadas vestidas de negro– una sustancia que causó que los contingentes tosieran y les ardieran los ojos. “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, gritaron algunas.

“¡Ya nos golpearon, ella está llorando!”, dijo gritando una de las manifestantes a su amiga, luego de que un grupo de policías trataron de impedirles el paso.

Con un megafono, una mujer policía pidió: no incitar a la violencia.

“Si así nos cuidaran”, respondió una mujer de unos 40 años que caminaba acomodada de una joven de cerca de 16, ambas con un pañuelo verde en el cuello, el color característico de la lucha por el derecho al aborto legal, libre y seguro en América Latina.

TAMBIÉN EN EL CENTRO HISTÓRICO

La violencia continuó en el trayecto al Centro Histórico.

Las policías, con sus chalecos verdes y escudos, corrían cada ciertos metros para alcanzar a las manifestantes. Unas iban de la mano para evitar que rompan su cerco.

También lanzaron gases y la marcha se dispersó al llegar a la calle 5 de mayo, donde fue desviada porque policías cerraron la calle de Madero.

Del otro lado de la protesta, otras manifestantes, desde la banqueta y atrás de las policías, gritaron: “¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres!”.