Y por protesta, se quedan atrapados en el Palacio Municipal de MazatlÃ¡n

Y por protesta, se quedan atrapados en el Palacio Municipal de Mazatlán

Momentos de inquietud vivieron algunas personas que se encontraban dentro del Palacio Municipal, o que querían entrar al inmueble, debido a la manifestación que ahí se llevó a cabo contra la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres

Netzahualcóyotl Ceballos

Simplemente, nadie podía entrar y nadie podía salir.

Eran alrededor de las 12:00 horas cuando las oficinas con puertas hacia el exterior del edificio cerraron debido al tumulto que se encontraba a unos pasos de distancia.

Adentro del Palacio Municipal, por otro lado, quien quisiera salir, debía esperarse a que los policías que contenían la manifestación decidieran abrir las puertas.

“Pues vine a pagar el predial, pero no me dejan entrar... se me hace muy mal porque todo esto que está pasando no es nuestra culpa”, explicó uno de los afectados, con su papelería en mano.

Si alguien así lo hubiera querido, le hubiera resultado complicado contar cuántas personas se quedaron sin poder acceder a las oficinas gubernamentales.

Para salir del interior del Palacio Municipal se debió usar primeramente la puerta de atrás, por Calle 5 de Mayo, aunque después se dio la orden de cerrar también ese acceso.

“Mire, estamos atrapados. ¿Y ahora por dónde salgo?”, le cuestionaba una mujer a uno de los policías antimotines que resguardaban las puertas del edificio.

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando el acceso se normalizó.